Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
ESTERIAeroportiGermaniaSanitàZanzare

Germania, muore di malaria un dipendente dell’aeroporto di Francoforte: 6 casi tra i lavoratori, l’ipotesi della zanzara arrivata in aereo

26 Agosto 2026 - 14:48 Chiara Pancari
Invasione di zanzare a Malpensa
Invasione di zanzare a Malpensa
Le autorità indagano sulla possibile presenza di una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo da una zona a rischio. Rafforzati i controlli nello scalo
Google Preferred Site

Un lavoratore dell’aeroporto di Francoforte è morto dopo aver contratto la malaria. Si trattava di uno dei sei dei dipendenti contagiati. Lo hanno confermato Fraport, la società che gestisce l’aeroporto, e il Robert Koch Institut (Rki), l’istituto tedesco di sanità pubblica. I primi quattro casi erano stati segnalati a luglio, mentre gli altri due sono emersi successivamente. Gli altri cinque lavoratori contagiati sono al momento in cura. L’ipotesi delle autorità è che all’origine delle infezioni possa esserci una zanzara infetta arrivata accidentalmente dall’estero, per esempio imbarcatasi nella stiva di un aereo proveniente da una zona in cui la malaria è diffusa. Per verificarlo sono state installate trappole nello scalo e alcuni insetti catturati saranno analizzati.

Cos’è l’«Airport-Malaria»

Con il termine «Airport-Malaria» si indica un caso molto raro di malaria che si verifica fuori dalle aree in cui la malattia è normalmente presente: una zanzara infetta viene trasportata accidentalmente in un altro Paese, per esempio all’interno di un aereo o di un bagaglio, e riesce poi a trasmettere il parassita attraverso una puntura. È l’ipotesi che le autorità stanno verificando a Francoforte. Il Rki ha segnalato i casi ai medici della regione del Rhein-Main, mentre nello scalo sono state installate trappole per catturare e analizzare gli insetti. Non ci sarebbe invece un rischio di contagio tra le persone, come chiarito dal Dipartimento di sanità pubblica di Francoforte. Fraport ha comunque informato il personale dello scalo e invitato i dipendenti a rivolgersi a un medico in presenza di sintomi compatibili con la malaria.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La Cina avverte gli Usa: «Le sanzioni all’Iran sono illegali, ci tuteleremo». Trump: «A Hormuz rimosse tutte le mine» – La diretta

2.

Il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky: «Il Donbass è un territorio russo». Il capo della Cia atterra a Mosca: «Incontri riservati» – La diretta

3.

L’assurda storia di Joshua Aviles, arruolato sulla portaerei USS Abraham Lincoln. Mentre si trova in missione suo padre viene arrestato dall’Ice

4.

Medvedev dà dell’imbecille al presidente finlandese Stubb: «Sciocco, incompetente e moralmente ripugnante»

5.

Trump sprofonda nei sondaggi: in 47 stati su 50 gli elettori bocciano il suo operato da presidente. Cosa può succedere alle elezioni di Midterm

leggi anche
SALUTE

Virus dei topi argentini: c’è il rischio di una nuova pandemia? La preoccupazione oltreoceano: in cinque anni triplicati i casi

Di Chiara Pancari
ebola trentino
SALUTE

Sospetto caso di Ebola in Trentino: in isolamento un uomo rientrato dal Congo

Di Stefania Carboni
Roberto Burioni
SALUTE

Burioni e la bambina morta di difterite: «Togliamo ai genitori la libertà di danneggiare i figli»

Di Giovanni Ruggiero