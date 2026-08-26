Perché Jacques Moretti potrebbe sfruttare l’arresto per violenze contro la moglie nel processo su Crans-Montana

La carta dell'incapacità di stare in giudizio potrebbe diventare presto un'arma per la difesa del gestore: ecco come

Tra depressione, stress post-traumatico, vuoti di memoria e insonnia — a cui si aggiunge il recente arresto per le violenze contro la moglie Jessica —, il percorso giudiziario di Jacques Moretti si fa sempre più complesso. Il gestore del Constellation di Crans-Montana, il locale teatro del rogo di Capodanno che ha causato 41 vittime e 115 feriti, potrebbe però prendere tempo tentato la carta dell’incapacità di stare in giudizio. L’ipotesi non sembra così inverosimile ed è stata avanzata oggi da un’analisi su Il Messaggero.

I certificati medici e la pressione mediatica

Già lo scorso aprile la difesa aveva ottenuto il rinvio di un interrogatorio presentando documenti clinici che attestavano lo stato confusionale e lo shock dell’imputato. Il 18 marzo fu presentato un primo certificato su uno «stato depressivo reattivo» legato alla tragedia e alla detenzione, con episodi di amnesia. Il 31 marzo i legali hanno presentato un secondo documento, che segnalava gravi disturbi del sonno (appena tre ore a notte) e l’impossibilità di sostenere gli interrogatori. Nelle segnalazioni si evidenzia il forte deperimento fisico di Moretti (dimagrito di 15 kg), la presenza costante dei media sotto casa e le minacce di morte estese anche ai figli minori.

La mossa processuale: congelare il procedimento

Prevista sia dal codice svizzero sia da quello italiano, la richiesta di valutare la capacità processuale dell’imputato può trasformarsi in una precisa tattica per allentare la mossa dei media e raccogliere prove a discarico. Rallenterebbe il processo. Ma i soli certificati della difesa non bastano. Un perito d’ufficio dovrà accertare se amnesie e depressione siano reali, enfatizzate o simulate. Ma se però venisse confermata l’impossibilità di difendersi consapevolmente, riporta il Messaggero, le indagini e il processo verrebbero temporaneamente congelati.

L’ipotesi “Curabilis” e la responsabilità penale

Per quanto riguarda l’incriminazione per i maltrattamenti coniugali, i legali di Jacques Moretti, riporta Il Messaggero, puntano a dimostrare l’incompatibilità con il regime carcerario ordinario per far trasferire Moretti dal carcere di Sion all’istituto penitenziario Curabilis di Ginevra, struttura specializzata in cure psichiatriche. Sul fronte del processo principale per la strage di Capodanno, sollevare oggi la questione mentale potrebbe servire alla difesa per tentare, in futuro, il riconoscimento del vizio totale o parziale di mente al momento dei fatti. Un’opzione che punterebbe a uno sconto di pena o a misure terapeutiche, ma che per il rogo del Constellation appare tutt’altro che semplice da far valere.