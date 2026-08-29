Nepal, la storia della casa che ha resistito all’ondata di fango – Il video

Le incredibili immagini lungo il fiume Trishuli. Chi ha seguito la tragedia dal balcone di quella casa ora è miracolosamente salvo

Si aggrava drammaticamente il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno devastato Nepal e Tibet. I dati ufficiali delle autorità locali contano ormai 616 morti, oltre 2.300 feriti e un numero altoparlante di dispersi che supera quota 2.400. In questo scenario di devastazione, a fare il giro del web è l’immagine simbolo di un’abitazione rimasta intatta al centro del fango e della corrente: uno straordinario emblema di resilienza di fronte alla furia della natura. Si tratta di uno dei numerosi filmati che BBC Verify ha individuato lungo il fiume Trishuli dopo che, mercoledì, una devastante valanga di acqua, fango e detriti ha inondato la zona. Gli abitanti, secondo quanto riportato da alcuni media locali, sono stati tratti in salvo.

Thank God that house survived the floods. pic.twitter.com/Ph17xPcm6p — Ngazekof (@Mghazake) August 28, 2026

Ecco qui il momento del salvataggio delle persone, documentato da Govind Pratap, giornalista dell’Indian Express Group.