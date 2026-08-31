Onda di fango al Grand Canyon: l’alluvione lampo fa un morto e 15 dispersi – Il video

Un torrente di fango travolge l'area di Phantom Ranch. Distrutto l'acquedotto principale: scattano evacuazioni e restrizioni idriche nel Parco Nazionale

Un’alluvione improvvisa ha colpito il Grand Canyon, in Arizona, trasformando i celebri sentieri del parco in torrenti di acqua fangosa e detriti. Il bilancio provvisorio è di un morto e circa 15 dispersi.

La vittima è un uomo di 46 anni, il cui corpo è stato recuperato lungo il fiume Colorado, nei pressi di Crystal Rapids. I soccorritori del National Park Service, in collaborazione con le autorità locali, sono al lavoro per rintracciare i dispersi ed evacuare i turisti rimasti bloccati lungo i percorsi del Bright Angel Canyon e della zona di Phantom Ranch.

Infrastrutture distrutte e allarme meteo

Le piogge battenti sull’altopiano di Kaibab hanno provocato un’inondazione lampo che ha spazzato via ponti pedonali e causato danni strutturali gravissimi. Particolarmente critica è la situazione del Transcanyon Waterline, l’acquedotto di 20 chilometri che rifornisce d’acqua potabile il parco dal North Rim al South Rim: la condotta è stata gravemente danneggiata, costringendo la direzione del parco a imporre severe restrizioni idriche, il divieto assoluto di accendere fuochi e la chiusura dei rifugi per il pernottamento.

Il Servizio dei Parchi Nazionali ha lanciato un’allerta per le prossime ore: sono previsti ulteriori temporali che potrebbero causare nuove alluvioni lampo, colate di fango e frane. Nell’Arizona settentrionale, il terreno arido non riesce ad assorbire le precipitazioni abbondanti, aumentando esponenzialmente il rischio di fenomeni violenti in un parco che ogni anno ospita quasi cinque milioni di visitatori.