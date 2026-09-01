Serie tv: tutte le uscite di settembre, da The Gentlemen a Slow Horses e Mobland

Al debutto Last Seen su Apple Tv e Neagley su Prime Video

Settembre mese di rientro, quindi anche tempo di tornare sul divano a godersi le serie tv, trend culturale del decennio. E settembre non delude, i titoli che arriveranno sono assai gustosi, a partire dai ritorni, come la seconda stagione di The Gentlemen, crime-comedy creata da Guy Ritchie (Lock & Stock, Snatch, RocknRolla), per Netflix. Guy Ritchie che ritroviamo come regista e produttore esecutivo in Mobland, cui seconda stagione troverete a settembre su Paramount+. AppleTv invece propone la sesta stagione di Slow Horses, capolavoro spy con il premio Oscar Gary Oldman a guidare una squadra di 007 da ultimo banco. Per quanto riguarda i debutti, Apple Tv con i thriller non sbaglia praticamente mai, per cui sarebbe il caso di provare a guardare Last Seen. Interessante su Amazon Prime Video Neagley, serie spinoff della saga Jack Reacher che sviluppa il personaggio dell’amica e compagna d’armi del protagonista.

Mercoledì 2 settembre – LEGO: Star Wars: The Mandalorian – Disney+

Lo speciale animato in versione LEGO riprende personaggi e situazioni di The Mandalorian in chiave ironica, trasformando le avventure del Mandaloriano e di Grogu in una storia più leggera e demenziale. I due si ritrovano coinvolti in una nuova avventura mentre una minaccia pirata mette alla prova il loro rapporto e quello con gli alleati incontrati nel corso della serie. Tra le voci figurano Pedro Pascal, protagonista anche di The Last of Us e interprete di film come Gladiator II e The Unbearable Weight of Massive Talent, Rosario Dawson, vista in Sin City, Rent e Ahsoka, e Katee Sackhoff, celebre soprattutto per Battlestar Galactica.

Giovedì 3 settembre – The Gentlemen (stagione 2) – Netflix

Eddie Horniman e Susie Glass hanno ormai fatto del business criminale ereditato da Bobby Glass una vera impresa e provano a portarlo fuori dai confini britannici, fino alle ville del Lago Maggiore in Italia. L’espansione li mette però sulla strada di nuovi concorrenti e soprattutto di Marco Moretti, un potente boss italiano interpretato da Sergio Castellitto, mentre il misterioso Cico Maldini (Michele Morrone) diventa il loro punto di riferimento per muoversi nel sottobosco criminale locale. Nel frattempo, Bobby sembra prendere decisioni sempre più pericolose e costringe Eddie e Susie ad interrogarsi sulla loro fedeltà all’impero e sul modo migliore per difenderlo. Nella prima stagione Eddie, erede di una tenuta aristocratica, aveva scoperto che sotto la proprietà si nascondeva un gigantesco traffico di cannabis, finendo per diventare socio di Susie e Bobby. Tra le new entry italiane anche Benedetta Porcaroli.

Venerdì 4 settembre – Nightsleeper – Fuori controllo – Sky e NOW

Un treno notturno diretto da Glasgow a Londra diventa improvvisamente una trappola quando un attacco informatico ne prende il controllo impedendo al convoglio di fermarsi e mettendo in pericolo tutti i passeggeri. A bordo c’è Joe Roag, ex poliziotto interpretato da Joe Cole, mentre a terra Abby Aysgarth (Alexandra Roach), dirigente del National Cyber Security Centre, cerca di capire chi ci sia dietro l’attacco e come fermarlo. I due, separati fisicamente ma costretti a collaborare, devono affrontare una corsa contro il tempo in cui ogni passeggero potrebbe nascondere qualcosa e il misterioso artefice del dirottamento sembra sempre un passo avanti. Abbiamo già incrociato Joe Cole in Peaky Blinders e Gangs of London.

Martedì 8 settembre – Dang! – Netflix

La serie animata per adulti segue Andrew ed Eunice Dang, fratello e sorella che vivono a New York tra una vita caotica, relazioni complicate e decisioni tutt’altro che mature. Il loro precario equilibrio viene sconvolto dall’arrivo della sorella maggiore Ruthie, una donna brillante e apparentemente realizzata che ha appena mandato all’aria la propria vita e decide di riavvicinarsi a loro. Il risultato è una commedia familiare irriverente in cui i tre fratelli finiscono per aiutarsi reciprocamente a diventare adulti, anche se nessuno di loro sembra particolarmente bravo a farlo. A dare voce ai protagonisti sono Stephanie Hsu, candidata all’Oscar per Everything Everywhere All at Once, Poppy Liu e lo stesso creatore Andrew Law; tra i produttori esecutivi figura Mike Schur, autore di The Good Place.

Mercoledì 9 settembre – Last Seen – Apple TV

Undici anni dopo la scomparsa della figlia Maggie, Ian Ridley, ex detective della polizia diventato operatore del pronto intervento, riceve una telefonata da una ragazza che potrebbe essere proprio Maggie. Convinto che la figlia sia ancora viva, Ian decide di seguire la pista e riaprire un caso che sembrava ormai chiuso, mettendo a rischio anche la propria famiglia. La ricerca lo conduce attraverso una rete di segreti e false identità, mentre il dubbio che Maggie possa essere stata rapita torna a tormentarlo. Protagonista è Patrick Brammall, affiancato da Maxine Peake, attrice britannica nota anche per The Theory of Everything e Fanny Lye Deliver’d. La serie è diretta da Christian Schwochow, già dietro la macchina da presa per The Crown.

Giovedì 10 settembre – Crew Girl – Netflix

La serie segue Romy, una giovane donna che, dopo aver lasciato la scuola, trova lavoro come hostess di terra in un aeroporto e si ritrova catapultata in un ambiente completamente nuovo, fatto di turni massacranti, passeggeri imprevedibili, colleghi sopra le righe e gerarchie aziendali. Tra amicizie, relazioni sentimentali e piccoli drammi quotidiani, Romy cerca di capire quale direzione dare alla propria vita mentre impara a muoversi nel mondo dell’aviazione.

Giovedì 10 settembre – Il gusto amaro del tradimento – Netflix

La serie segue una giovane donna che, dopo aver scoperto il tradimento del marito, vede crollare improvvisamente il matrimonio e tutte le certezze su cui aveva costruito la propria vita. Ferita e arrabbiata, decide di reagire cercando di riprendere il controllo della situazione, ma la vendetta la trascina in una rete di segreti, bugie e nuove relazioni. Tra dramma sentimentale e tensione, la protagonista deve capire quanto è disposta a spingersi oltre per ottenere giustizia e se sia davvero possibile ricominciare dopo un tradimento.

Mercoledì 16 settembre – Slow Horses (stagione 6) – Apple TV

Gli agenti di Slough House, il reparto dell’MI5 dove vengono confinati gli 007 considerati ormai inutilizzabili, si ritrovano questa volta nel mirino di una pericolosa operazione di vendetta orchestrata ai vertici dell’intelligence. Con la squadra costretta a nascondersi e a non fidarsi più di nessuno, Jackson Lamb e i suoi devono capire chi li sta eliminando uno dopo l’altro e perché Diana Taverner li abbia trascinati in questa guerra interna. Dopo cinque stagioni, la serie continua a mescolare spionaggio, humour nero e intrighi politici. Protagonista resta Gary Oldman, vincitore dell’Oscar per L’ora più buia.

Mercoledì 16 settembre – Neagley – Prime Video

Frances Neagley, ex militare della 110ª Unità Investigativa Speciale dell’esercito e vecchia compagna d’armi di Jack Reacher, oggi lavora come investigatrice privata a Chicago. Quando un suo caro amico muore in circostanze che sembrano tutt’altro che accidentali, Neagley decide di scoprire cosa è realmente accaduto, sfruttando le competenze investigative e operative maturate nell’esercito. L’indagine la porta sulle tracce di una minaccia più grande e pericolosa del previsto, costringendola a fare i conti anche con il proprio passato. È il primo spin-off della saga di Reacher, con Maria Sten nuovamente nei panni di Neagley e Alan Ritchson che torna, in un ruolo da guest star, come Jack Reacher.

Giovedì 17 settembre – Stranger Things: Tales From ’85 (stagione 2) – Netflix

Dopo aver sconfitto la Horde Queen e impedito l’apertura di un nuovo varco per il Sottosopra, Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max e Nikki pensano finalmente di poter tornare alla normalità. Ma a Hawkins cominciano a comparire strani fiori e nuovi fenomeni inspiegabili, proprio mentre il gruppo riprende le sue attività tra videogiochi, il club degli Hawkins Investigators e i preparativi per San Valentino. La nuova minaccia sembra essere legata a qualcosa che si sta risvegliando sotto la città e costringe ancora una volta i ragazzi a indagare, prima che la situazione sfugga di controllo. La serie animata è ambientata nell’universo di Stranger Things, tra la seconda e la terza stagione della serie originale, e ripropone i giovani protagonisti in una nuova avventura. Tra le voci del cast figurano Jeremy Jordan, noto anche per Supergirl, e Robert Englund, l’indimenticabile Freddy Krueger della saga di Nightmare.

Giovedì 17 settembre – Monster: La storia di Lizzie Borden (stagione 4) – Netflix

La quarta stagione della serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan si concentra su Lizzie Borden, la giovane del Massachusetts accusata nel 1892 di aver ucciso a colpi d’ascia il padre e la matrigna, ma poi assolta. La serie ricostruisce il clima soffocante della famiglia Borden e il rapporto tra Lizzie e la domestica Bridget Sullivan, esplorando le tensioni, le frustrazioni e il desiderio di ribellione che precedono i delitti. Al centro c’è quindi non solo il celebre caso criminale, rimasto irrisolto, ma anche la trasformazione di Lizzie in una figura leggendaria della cronaca nera americana.

Venerdì 18 settembre – Mobland (stagione 2) – Paramount+

Dopo la guerra con il clan Stevenson, la famiglia Harrigan si ritrova con un impero criminale profondamente indebolito e sempre più difficile da tenere unito. Conrad e Maeve devono mostrarsi compatti mentre nuovi rivali cercano di approfittare delle loro divisioni interne, ma sono proprio i conflitti familiari a rendere la situazione più pericolosa. Nel mezzo c’è ancora Harry Da Souza, il fixer interpretato da Tom Hardy, costretto a muoversi tra tradimenti, violenza e alleanze sempre più fragili per evitare che l’intero sistema crolli. Tornano Pierce Brosnan e Helen Mirren nei panni di Conrad e Maeve Harrigan; tra le new entry spicca Janet McTeer, già protagonista di Ozark. La serie è creata da Guy Ritchie, che ne è anche produttore esecutivo.

Martedì 22 settembre – Minerva – La scuola – Netflix

In un antico liceo militare alle porte di Napoli, un gruppo di adolescenti deve adattarsi a una realtà fatta di sveglie all’alba, uniformi, addestramento, scherma e regole rigidissime, dove anche le relazioni sentimentali sono vietate. Tra loro ci sono Salvo, cresciuto in una casa famiglia e arrivato nell’istituto per scoprire cosa sia successo al suo migliore amico, Vincenzo, determinato a seguire le orme del padre militare, e Camilla, ragazza privilegiata mandata lì dalla famiglia per essere rimessa in riga. Mentre i ragazzi affrontano rivalità, amicizie e primi amori, emergono anche segreti legati alla scuola e alle persone che la dirigono. Nel cast Massimiliano Gallo, nei panni del comandante dell’istituto, e Cristiana Capotondi; la regia è di Ivan Silvestrini, già regista di Mare Fuori.

Sabato 26 settembre – The Other Bennet Sister – Sky e NOW

La serie sposta il punto di vista di Orgoglio e pregiudizio su Mary Bennet, la sorella di mezzo spesso relegata sullo sfondo rispetto alle più celebri Jane ed Elizabeth. Dopo essere stata ignorata dalla famiglia e aver vissuto con la sensazione di non avere un posto nel mondo, Mary decide di costruirsi una vita diversa, lasciando Meryton per trasferirsi a Londra e lavorare come governante. Tra nuove amicizie, occasioni sentimentali e il confronto con una società che continua a giudicarla per il suo carattere e il suo aspetto, la ragazza intraprende un percorso di emancipazione e scoperta di sé che la porterà anche a una storia d’amore inattesa. La serie è tratta dal romanzo di Janice Hadlow The Other Bennet Sister e vede nel cast Richard E. Grant, nei panni del signor Bennet, e Indira Varma, volto noto di Game of Thrones.