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Anatroccolo lanciato come un pallone: la denuncia contro un gruppo di ragazzi di Nocera Superiore

02 Settembre 2026 - 20:58 Alba Romano
Anatroccolo usato come se fosse una palla
Anatroccolo usato come se fosse una palla
La segnalazione della storia di maltrattamento animale è stata condivisa dal deputato Francesco Emilio Borrelli: «Gli animali non sono giocattoli»
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Un piccolo anatroccolo lanciato come se fosse una palla da un gruppo di ragazzi a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. È l’ennesima segnazione di crudeltà sugli animali ricevuta dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso il messaggio sul suo account Instagram.

Secondo quanto denunciato dall’associazione Animalista “Gli Amici di Oreo”, alcuni giovani avrebbero utilizzato un anatroccolo vivo come fosse un pallone, lanciandolo in aria e passandoselo tra loro. Alla richiesta di un testimone di smettere, i ragazzi avrebbero reagito con insulti e scherno.

«È un comportamento inaccettabile e di una gravità enorme, che non può essere archiviato come una semplice bravata», scrivono i membri dell’associazione, che aggiungono: «Non si tratta di fare giustizia sui social o di puntare il dito contro qualcuno senza prove. Si tratta di accertare i fatti, salvaguardare l’animale e, qualora le responsabilità venissero confermate, individuare chi ha compiuto un gesto del genere».

La segnalazione ha anche un altro obiettivo, quello di mandare un messaggio chiaro: «Gli animali non sono giocattoli e la violenza su un essere vivente non può essere considerata divertimento».

Sono numerosi i messaggi che privati cittadini e associazioni hanno recapitato durante l’estate all’onorevole Borrelli, che condivide queste storie per sensibilizzare tutti. In particolare, negli ultimi mesi molti hanno segnalato le condizioni di cani lasciati sotto il sole nonostante il caldo, senza acqua né ombra.

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