A ottobre su Netflix una docuserie sulla vita di Matthew Perry. La regista: «Il pubblico conosce solo una parte della sua storia»

A raccontare la storia sarà la sorella Mia: «Mi ci è voluto del tempo per sentirmi pronta a condividere questi ricordi e a raccontare cosa significasse amare Matthew in tutta la complessità della sua vita»

Si intitola The One About Matthew Perry la docuserie in tre parti sulla vita e la carriera della star di Friends che debutterà su Netflix il 27 ottobre. Secondo la descrizione di Netflix, la serie «ripercorre il suo percorso da astro nascente della comicità all’uomo che il mondo ama ancora come il suo Friends preferito», esplorando al contempo «nuovi dettagli sinceri sulle sue difficoltà private, onorando l’eredità di onestà e impegno che ci ha lasciato». Non è ancora chiaro se qualcuno del cast di Friends apparirà nella docuserie, anche se Netflix precisa che il progetto include alcuni dei «migliori amici di sempre» di Perry e Perry fu molto amato su quel set.

Le parole della sorella

A raccontare una storia che, di riflesso al successo della serie tv, ancora oggi faro delle sitcom, specie quelle che raccontano la vita di gruppi di amici, ha appassionato tutto il mondo, sarà raccontata da Mia Perry Bowick, sorella dell’attore. «Mi ci è voluto del tempo per sentirmi pronta a condividere questi ricordi e a raccontare cosa significasse amare Matthew in tutta la complessità della sua vita, vederlo come una persona completa, non solo come Chandler, e non solo come qualcuno che lottava contro la dipendenza – ha dichiarato Perry Bowick in un comunicato -. Come sua sorella, ha plasmato la persona che sono oggi, la persona che aspiro a essere e il lavoro a cui ho dedicato la mia vita. Matthew aveva un cuore meraviglioso e uno spirito generoso e, anche nei suoi momenti più bui, riusciva ancora a farti ridere e a farti sentire amato. Spero che questa serie dia a tutti coloro che lo hanno amato, personalmente o da lontano, una maggiore consapevolezza di chi fosse veramente e dell’eredità che ci lascia».

Le parole della regista

A prendersi la responsabilità di raccontare la storia di un personaggio così amato dal pubblico mondiale è Mary Robertson, nota soprattutto per aver diretto Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV e prodotto Framing Britney Spears, insomma una professionista con una certa dimestichezza nella narrazione di questo genere di star dello showbiz. «Matthew Perry – ha dichiarato – è stato uno dei geni della comicità del nostro tempo. Attraverso i suoi numerosi film, le sue interpretazioni teatrali e la sua indimenticabile interpretazione di Chandler Bing ha fatto ridere milioni di persone, le ha fatte sentire vicine e un po’ meno sole. Ci ha anche dato molto di più parlando coraggiosamente di dipendenza. Eppure il pubblico conosceva solo una parte della sua storia. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare questa serie: per permettere alle persone che conoscevano e amavano Matthew di rivelare la persona dietro il personaggio pubblico»