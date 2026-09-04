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Melania snobba la convention di Dallas: la First Lady lascia solo Trump nella sfida delle midterm

04 Settembre 2026 - 23:30 Stefania Carboni
melania trump
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All'evento, previsto per la prossima settimana a Dallas, non ci sarà. Mancherà una figura di spicco nel panorama repubblicano, in un periodo non roseo per il partito
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Secondo quanto riporta il Washington Post la first lady Melania Trump non ha intenzione di partecipare alla convention di metà mandato del Partito Repubblicano prevista per la prossima settimana a Dallas. Lo conferma un funzionario della Casa Bianca alla testata.

La convention per le midterm sono un tentativo da parte del presidente Donald Trump e del Partito Repubblicano di mettere in evidenza i successi dell’amministrazione del tycoon e rincuorare i repubblicani che si trovano ad affrontare notevoli difficoltà elettorali. Trump, riferisce la testata, interverrà all’evento in entrambe le serate. Anche il vicepresidente JD Vance e altri leader repubblicani dovrebbero partecipare.

La crisi repubblicana

L’assenza della first lady priva Trump di una delle figure più riconoscibili del Partito Repubblicano, mentre il suo indice di gradimento si aggira intorno al 35%, un valore storicamente basso. Non solo, alcuni parlamentari e candidati repubblicani rimarranno a casa, in particolare quelli impegnati in competizioni elettorali serrate.

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Il low profile di Melania

Melania Trump ha generalmente mantenuto un profilo politico più basso rispetto al marito ed è apparsa solo sporadicamente agli eventi della campagna elettorale repubblicana. Durante la corsa di Trump del 2024, è stata in gran parte assente agli appuntamenti mentre c’è stata per la sera conclusiva della Convention Nazionale Repubblicana a Milwaukee. Dal suo ritorno alla Casa Bianca, la first lady ha continuato a mantenere un’agenda pubblica relativamente limitata, riferisce la testata amerciana, partecipando a selezionati eventi ufficiali e promuovendo iniziative personali.

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