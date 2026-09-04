Legge elettorale, Salvini boccia il ballottaggio: «Turno unico e niente voto anticipato a maggio»

Dal palco della Lega Summer Fest di Livorno, il leader leghista chiede un sistema "one shot" con premio di maggioranza e preferenze. No all'accorpamento tra Amministrative e Politiche: «Si vota nel 2027»

Matteo Salvini chiude la porta all’ipotesi del ballottaggio nella riforma della legge elettorale. Intervenendo alla Lega Summer Fest di Livorno, il vicepremier e ministro dei Trasporti ha difeso con forza il modello a turno unico, prendendo come riferimento il sistema d’elezione dei presidenti di Regione. Secondo la linea tracciata dal segretario leghista, gli elettori devono scegliere la maggioranza di governo in una singola giornata: chi vince governa per cinque anni, chi perde va all’opposizione.

Niente accorpamento per il voto: «C’è una scadenza che è autunno 2027»

Salvini ha stoppato anche l’ipotesi di un election day che accorpi Amministrative e Politiche. Ribadendo che il Governo giungerà a naturale scadenza nell’autunno del 2027, il leader della Lega ha confermato che i due appuntamenti elettorali resteranno distinti: voto per le principali città (tra cui Roma, Milano e Torino) in primavera, e sfida per il Parlamento in autunno. «Stiamo festeggiando il governo più longevo della storia della Repubblica, perché interrompere prima l’enorme lavoro che tutti stiamo facendo. C’è una scadenza che è autunno 2027», ha dichiarato. «Politiche e Comunali separate, quindi?», gli chiede il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone. «Certo – risponde il vicepremier -. La scadenza delle Amministrative è per norma in primavera, poi votano tante città importanti da Milano a Roma, Bologna, Torino, Napoli, e poi in autunno gli italiani sceglieranno fra il centrodestra e il campetto».