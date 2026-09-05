L’Iran attacca due navi Usa, Washington risponde: distrutte tre petroliere di Teheran

Per gli Usa, le tre petroliere farebbero parte di una «rete occulta multimiliardaria» utilizzata per finanziare il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica

Gli Stati Uniti hanno colpito tre petroliere iraniane dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha lanciato missili balistici contro due navi militari americane impegnate nel pattugliamento delle acque della regione. A riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti, secondo cui una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili hanno «evitato con successo molteplici attacchi iraniani non provocati». Nessun militare americano, precisa il comando, è rimasto ferito.

Le navi iraniane colpite

La risposta di Washington è arrivata dopo il fallimento degli attacchi. Le forze statunitensi hanno reso «permanentemente inutilizzabili» due petroliere iraniane, la M/T Downy, colpita al largo dell’isola di Kharg, e la M/T Stark 1, nei pressi di Jask. La terza, la M/T Kylo, è stata invece «completamente distrutta» nel Golfo di Oman dopo essere stata colpita in diversi punti critici. Prima dell’attacco, secondo il comando centrale Usa, all’equipaggio era stato ordinato di abbandonare la nave.

«Le navi iraniane? Finanziate da una rete occulta multimiliardaria»

Per Washington, le tre petroliere farebbero parte di una «rete occulta multimiliardaria» utilizzata per finanziare il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e i suoi gruppi alleati nella regione. «Il messaggio al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica è chiaro: se sparate a due delle nostre navi, vi faremo pagare un prezzo più alto, privandovi di tre delle vostre», ha dichiarato il comandante del Central Command statunitense, Brad Cooper. «Non esiteremo a difendere le forze americane e, se necessario, a distruggere la limitata flotta iraniana», ha aggiunto.