Tromba d’aria sulla spiaggia di Scilla: il vento fa volare via lettini e ombrelloni – Il video

L'episodio, dovuto al contrasto termico tra la temperatura del mare e le correnti fredde in quota, ha provocato attimi di caos tra i bagnanti

Attimi di paura a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, dove nella mattina di venerdì 4 settembre una tromba d’aria si è generata in mare e si è avvicinata pericolosamente alla spiaggia. Non appena ha toccato a terra, il vortice ha fatto volare via alcuni ombrelloni, sollevandoli in aria a diverse decine di metri d’altezza e scaraventandoli lontano dallo stabilimento balneare. L’episodio è stato immortalato da alcuni turisti e residenti, i cui video hanno cominciato a circolare sui social.

La spiegazione dei meteorologi

La tromba d’aria, spiega ilmeteo.it, si è sviluppata nell’arco di pochi minuti a causa della forte instabilità atmosferica e dei contrasti termici tra la superficie del mare e le correnti fredde in quota. Giunto sul bagnasciuga, il funnel cloud ha sollevato ombrelloni, lettini e arredi balneari, provocando attimi di caos tra i bagnanti e i residenti che hanno seguito la scena a distanza di sicurezza.

