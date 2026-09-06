Netanyahu ordina di smantellare gli avamposti dei coloni in Cisgiordania: la mossa di Tel Aviv dopo il pressing dell’ambasciatore Usa

Secondo i media israeliani, l'ordine riguarderebbe 100 avamposti. Decisiva la presa di posizione dell'ambasciatore Mike Huckabee dopo la visita nei territori occupati

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato lo smantellamento degli avamposti illegali dei coloni in Cisgiordania. Lo riferisce Reuters, secondo cui la decisione del governo di Tel Aviv farebbe seguito alle pressioni degli Stati Uniti per reprimere gli attacchi dei coloni contro i palestinesi. Sebbene gli avamposti siano tecnicamente considerati illegali secondo la legge israeliana, in quanto istituiti senza tutti i permessi necessari, la maggior parte di essi riceve vari livelli di sostegno da parte del governo. Alcuni sono anche riconosciuti formalmente.

Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania

Già in passato, il governo israeliano ha demolito di tanto in tanto gli avamposti in Cisgiordania. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, sono stati ricostruiti immediatamente dopo la demolizione. Ancora non è chiaro quando l’ultima operazione sarebbe iniziata. Il sito di notizie Ynet riporta che l’ordine di smantellamento riguarderebbe circa 100 avamposti in tutta la Cisgiordania. Secondo gli ultimi monitoraggi delle Nazioni Unite, in Cisgiordania ci sono 279 insediamenti e avamposti israeliani riconosciuti o monitorati, con una popolazione che supera i 700.000 coloni.

La visita dell’ambasciatore Usa e il pressing di Washington

Negli ultimi mesi, gli episodi di violenza da parte dei coloni israeliani in Cisgiordania sono aumentati di numero e intensità. Eppure, come accade ormai da tempo, gli arresti e i procedimenti giudiziari sono piuttosto rari, con diverse organizzazioni internazionali che accusano il governo di Tel Aviv di chiudere un occhio sugli attacchi. Proprio nei giorni scorsi, l’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha ripreso in video le aggressioni ai danni di alcuni cittadini palestinesi americani, bollando i coloni israeliani come terroristi. «Ho ascoltato storie inquietanti su atti criminali e terroristici compiuti da bande di invasori che si aggirano sfacciatamente nelle proprietà di legittimi proprietari. Si tratta di azioni vergognose che non rispecchiano l’atteggiamento del 99% degli israeliani», ha scritto Huckabee su X.

Foto copertina: EPA/Abir Sultan | Il premier israeliano Benjamin Netanyahu