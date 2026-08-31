Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
ESTERIDisinformazioneImmigrazioneIsraeleMaroccoPedro SanchezRussiaSpagna

Ceuta, per Sánchez l’invasione ha un disegno: «Reti russe e israeliane dietro le fake news sui migranti»

31 Agosto 2026 - 09:46 Stefania Carboni
sanchez russi israeliani ceuta
sanchez russi israeliani ceuta
Il premier spagnolo accusa l'«internazionale dell'ultradestra» di aver diffuso disinformazione sui social per destabilizzare la Spagna e provocare arrivi di massa nell'enclave nordafricana
Google Preferred Site

Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell’enclave spagnola di Ceuta ci sarebbe un’operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato il premier spagnolo Pedro Sánchez durante un’intervista rilasciata all’emittente Cadena Ser.

Secondo il capo del governo di Madrid, «reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna» sui social media, facendo credere ai migranti che, una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. «Cosa che non è vera», ha precisato Sánchez.

Il ruolo dell’ultradestra e delle reti criminali

Alla base della disinformazione secondo Sánchez ci sarebbe il travisamento e la strumentalizzazione di una recente sentenza del Tribunale Supremo spagnolo, veicolata sui social network da organizzazioni criminali e network d’informazione esteri.

Ti potrebbe interessare

Sánchez ha collegato direttamente queste campagne di destabilizzazione a un’azione mirata dell’«internazionale dell’ultradestra», accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell’immigrazione clandestina «non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l’intera Unione Europea».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Alessandro Di Battista «non è trasferibile in Italia». L’equipe del Gemelli in viaggio verso Cuba e la telefonata con Tajani: come sta

2.

L’esercito Usa avverte Trump: «Sforzo militare in Iran insostenibile, così l’America sarà più debole»

3.

Assalto armato al rave in Svizzera, morta la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali. Meloni: «Si faccia piena luce»

4.

Di Battista rompe il silenzio sui social dopo il malore a Cuba: «Ce la metterò tutta per tornare presto»

5.

Terza notte di raid russi su Kiev: incendi in città. Mosca: «Presto massicci attacchi ai siti energetici» – La diretta