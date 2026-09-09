L’Aiea deferisce l’Iran al Consiglio di sicurezza dell’Onu: «Non rispetta gli obblighi sul nucleare». L’ira di Teheran: «Decisione politica»

La risoluzione è passata con 23 voti favorevoli, 3 contrari e 8 astenuti. A opporsi sono Russia, Cina e Niger

Si alza la pressione diplomatica sul governo di Teheran. Il Consiglio dei governatori dell’Aiea – l’Agenzia internazionale per l’energia atomica – ha votato a favore del deferimento dell’Iran al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Il motivo? Il «mancato rispetto» dei suoi obblighi in ambito nucleare. La risoluzione, visionata dall’agenzia France Presse, è stata approvata con 23 voti favorevoli, tre contrari e otto astensioni. A opporsi alla risoluzione sono stati i governi di Russia, Cina e Niger. L’Aiea non ha accesso agli impianti nucleari iraniani da quando Israele e Stati Uniti hanno condotto attacchi gli aerei nel giugno 2025.

Teheran protesta: «Atto politico»

Il testo approvato oggi, mercoledì 9 settembre, chiede al direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, di trasmettere la risoluzione alle Nazioni Unite, insieme alle due precedenti e all’ultimo rapporto dell’Agenzia sull’Iran. Il rappresentante permanente dell’Iran presso l’Onu, Reza Najafi, ha definito la risoluzione uno «strumento politico». Parlando con alcuni giornalisti, Najafi ha aggiunto che «l’Iran collaborerà solo nella misura in cui le circostanze e la sicurezza lo consentiranno».

Il fronte comune Russia-Cina-Iran

Secondo Cina, Iran e Russia, il deferimento al Consiglio di sicurezza dell’Onu «è privo di fondamento giuridico, mira ad aggravare la situazione ed è incoerente con l’impegno a favore della diplomazia dichiarato dai promotori dell’iniziativa». I governi di Pechino, Mosca e Teheran puntano il dito, in particolare, contro gli Stati Uniti e tre Paesi europei, che a loro dire avrebbero orchestrato la risoluzione per il deferimento. La loro azione, si legge nella nota congiunta, è «politicamente motivata». Secondo Teheran, infatti, la causa principale per cui non ha concesso all’Aiea l’accesso alle proprie strutture nucleari risiede proprio negli attacchi aerei lanciati da Stati Uniti e Israele contro i suoi impianti.

Foto copertina: EPA/Christian Bruna | Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica