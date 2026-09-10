Caro carburanti, il Cdm approva il decreto: taglio delle accise prorogato di una settimana

Terminato a Palazzo Chigi il cdm lampo. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre poi arriveranno le misure «mirate»

Il Consiglio dei ministri lampo, cominciato alle 17:30 di oggi, giovedì 10 settembre a Palazzo Chigi, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a scadenza a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre poi arriveranno le misure «mirate»

Meloni: «Provvedimenti in arrivo la prossima settimana»

«Il taglio delle accise oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio, in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana», ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio pubblicato sui social dopo il Cdm.

I prezzi in rialzo

Anche oggi i prezzi dei carburanti hanno registrato nuovi rincari. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, questa mattina il prezzo medio della benzina in modalità self service sulla rete stradale nazionale ha raggiunto i 2,077 euro al litro, rispetto ai 2,067 euro di ieri. In aumento anche il gasolio, che si è attestato a 2,184 euro al litro contro i 2,177 euro della giornata precedente.

I rincari anche in autostrada

Rincari anche sulla rete autostradale. La benzina self service è salita a una media di 2,163 euro al litro, dai 2,152 euro di ieri, mentre il gasolio ha raggiunto quota 2,258 euro al litro, rispetto ai 2,248 euro registrati nella giornata precedente.

Foto copertina: PEXELS/ENGIN AKYURT