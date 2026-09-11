Ecco Movie Scene Map, il sito per scoprire le reali location dei film. E non mancano le sorprese

Sul sito non compaiono nomi di società, non è una startup, non c'è pubblicità, non ci sono costosi upgrade o abbonamenti per rendere l'esperienza più performante, non esiste nemmeno un'app da scaricare. Tutto parrebbe rappresentare un progetto personale senza alcun business internettiano alle spalle.

Si chiama Movie Scene Map ed è uno di quei siti che potrebbero rubarvi ore e ore delle vostre giornate. Se accedete al sito vi comparirà fondamentalmente una semplice mappa del pianeta Terra ricoperta di puntini, ognuno dei quali vi svelerà la location di un film. In realtà funziona anche al contrario, potete anche inserire il titolo del vostro film preferito e scoprire in quante e quali città è stato girato, magari anche solo per sorprendere i vostri amici a cena svelando, per esempio, che la casa di Massimo e i Campi Elisi de Il gladiatore sono in Val d’Orcia, tra Pienza e San Quirico d’Orcia, o che diverse sequenze di The Avengers: Age of Ultron sono state girate in Valle d’Aosta o che ci sono scene di Tenet girate ad Amalfi o scene di Dune: Parte Due girate ad Asolo. O magari siete particolarmente legati a un film, facciamo un esempio, Johnny Stecchino di Roberto Benigni, grazie a Movie Scene Map potreste organizzarvi un tour siciliano tra Palermo e Messina e relative province per riscoprire tutti i luoghi in cui sono state girate le scene del film, un film che, secondo quanto svela il sito, potreste riscoprire anche girando le zone di Rimini, Ravenna e Cesena.

Il database

Attualmente il sito dichiara oltre 16mila location in 167 Paesi, con più di 10mila film e serie dotati di una propria pagina, oltre a circa 2.100 videogiochi. Il numero cresce continuamente perché il database viene ricostruito a partire dai dati di Wikidata. In pratica Movie Scene Map mette insieme le filming location di Wikidata, un database specifico con un codice specifico relativo ai posti utilizzati come set di film, le coordinate geografiche di un determinato luogo, le fotografie di Wikimedia Commons e le relative pagine Wikipedia. Alla fine ne viene fuori un atlante interattivo gratuito che permette di rispondere a una domanda molto semplice: «Dove è stato girato davvero questo film o questa serie?».

Niente firme, niente pubblicità. Chi c’è dietro?

Ma chi c’è dietro questa semplice e divertente idea? Di lui/lei si conosce solo il nickname: Flightmussy e, secondo quanto dichiarato dallo stesso in un thread su Hacker News qualche giorno fa, dovrebbe essere norvegese o perlomeno risiedere lì, dato che l’idea per questo sito pare gli sia venuta in mente durante un passaggio in treno da Finse, ridente paesino che conta 300 anime e non è raggiungibile se non in treno, ma che, scopre dopo Flightmussy, è il posto scelto da Irvin Kershner per allestire le scene del pianeta Hoth di Star Wars – Episodio V – L’Impero colpisce ancora.

Sul sito non compaiono nomi di società, non è una startup, non c’è pubblicità, non ci sono costosi upgrade o abbonamenti per rendere l’esperienza più performante, non esiste nemmeno un’app da scaricare. Tutto parrebbe rappresentare un progetto personale senza alcun business internettiano alle spalle, un progetto che non è nemmeno il primo firmato dallo stesso Flightmussy, che in precedenza ha creato World Train Map (mappa delle principali linee ferroviarie del mondo), The Castle Map (mappa di castelli, fortezze e palazzi) e Sunshine Map (mappa delle ore di sole delle città).