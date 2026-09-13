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Emma Bonino, la camera ardente in Campidoglio: la bandiera europea e la lunga fila di persone per l’ultimo saluto

13 Settembre 2026 - 15:34 Stefania Carboni
bonino camera ardente
bonino camera ardente
Presenti i compagni di +Europa, tra cui i deputati Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova
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È stata allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, deceduta all’età di 78 anni. Il feretro è giunto a Palazzo Senatorio poco prima di mezzogiorno, accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal picchetto d’onore, prima del passaggio tra via del Tempio di Giove e via del Campidoglio.

La Sala della Protomoteca ha aperto le porte al pubblico a partire dalle 12:00, con accesso dalla Scalinata del Vignola. Ad accompagnare il feretro, su cui sono state poste una foto in bianco e nero della storica esponente radicale e la bandiera dell’Unione Europea, vi sono tre grandi corone di fiori e uno schermo che proietta l’immagine della leader di Più Europa con la scritta “Emma Bonino, 1948-2026“. Tra i primi a renderle omaggio i compagni di partito, tra cui i deputati Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova. Martedì alle ore 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica, sempre all’interno della Sala della Protomoteca, alla presenza di autorità e rappresentanti delle istituzioni.

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