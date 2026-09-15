Jesolo, marce e inni fascisti a tutto volume da un appartamento. La segnalazione dei bagnanti

La musica del Ventennio sarebbe stata diffusa per una ventina di minuti da un appartamento fronte mare, vicino all’Oro Beach. Alcuni bagnanti hanno segnalato l’episodio allo stabilimento balneare vicino

Prima le marce, poi gli inni del Ventennio. Per una ventina di minuti, nel pomeriggio, la musica fascista ha risuonato sulla spiaggia di Jesolo, tra ombrelloni e bagnanti. È successo per due giorni consecutivi, sabato e domenica, nella spiaggia vicino all’Oro Beach.

I brani sarebbero stati diffusi da un appartamento ai piani alti di uno dei condomini fronte mare, attirando l’attenzione e l’irritazione di alcuni presenti. Alcuni hanno segnalato la musica al vicino Gasoline Beach Club. Dal locale spiegano di non essersi accorti subito di quanto stava accadendo, perché il loro impianto di diffusione copriva le canzoni provenienti dal condominio. «Alcuni clienti ci hanno fatto notare che dalla spiaggia si sentivano chiaramente e abbiamo quindi cercato di capire da dove provenissero», hanno raccontato i gestori al Gazzettino.

Le verifiche avrebbero ricondotto la musica a uno degli appartamenti fronte mare. Non è chiaro, invece, chi abbia scelto quei brani né per quale motivo. Dal Gasoline Beach Club ipotizzano che possa essersi trattato di «uno scherzo di qualche ragazzino che non aveva nulla di meglio da fare».