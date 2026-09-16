Ultime notizie Alessandro Di BattistaEmma BoninoFemminicidiGiorgia MeloniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCarol MaltesiErgastoloFemminicidiInchiesteLombardiaMilanoOmicidiPremeditazione

Femminicidio di Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana nell’appello ter a Milano: confermata la premeditazione

16 Settembre 2026 - 16:03 Ettore Ambrosi
Carol Maltesi e Davide Fontana
Carol Maltesi e Davide Fontana
La Corte d'Assise d'appello di Milano conferma la massima pena al reo confesso per il delitto dell'ex compagna. La sorella di lei: «Speriamo sia finita»
Google Preferred Site

È stato condannato all’ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l’ex bancario, reo confesso, che l’11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l’ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell’abitazione di lei a Rescaldina (Milano). Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Milano nel processo di secondo grado “ter”, riconoscendo la premeditazione, dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all’ergastolo proprio sul punto di quell’aggravante. Si è chiuso così il sesto processo sul caso.

Le parole della sorella

«Speriamo che sia finita stavolta, ma non ci credo più, siamo al sesto processo. Sono contenta per la sentenza. Abbiamo fatto un passo avanti. Non abbiamo altre consolazioni che questa sentenza». Sono le parole di Anna, sorella di Carol Maltesi, tra le parti civili, tra cui anche il padre di Carol, rappresentate dagli avvocati Anna Maria Rago, Riccardo Terron e Manuela Scalia. «Non c’è alcuna intenzione di un incontro sulla giustizia riparativa (a cui è stato ammesso Fontana tempo fa, ndr), non voglio sapere nulla di lui. A gennaio sono 5 anni che è stata uccisa, cosa dobbiamo ancora rivalutare?», ha concluso.

Il sesto processo

La Corte d’Assise d’appello di Milano (presidente Enrico Manzi), dopo l’ultimo rinvio da parte della Suprema Corte dello scorso febbraio, ha confermato la condanna all’ergastolo per omicidio aggravato dalla premeditazione, oltre che dalla crudeltà. I giudici hanno confermato anche la «subvalenza» delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. E pure le pene accessorie. Le motivazioni dell’ultimo verdetto saranno depositate tra 60 giorni. Sicuramente ci sarà un settimo processo, perché la difesa, con il legale Stefano Paloschi, farà ricorso.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lady Lavitola: la denuncia per maltrattamenti e il messaggio a Ranucci: «I figli non si toccano»

2.

Rischio salmonella, maxi ritiro di uova dai supermercati: marchi e lotti coinvolti

3.

Gabriella Querino: ritrovato il corpo della ragazza dispersa dopo l’incidente a Venezia

4.

Clima, l’Italia potrebbe non avere il classico inverno freddo. Le anomalie de El Niño per i prossimi mesi

5.

L’appello di Gino Cecchettin a Filippo Turetta: «Se volesse dare un senso alla sua vita potrebbe parlare delle emozioni che non ha saputo gestire»

leggi anche
Carol Maltesi e Davide Fontana
ATTUALITÀ

Omicidio Carol Maltesi, annullato di nuovo l’ergastolo per Davide Fontana: perché ci sarà un terzo processo

Di Giovanni Ruggiero
CAROL MALTESI SENTENZA DAVIDE FONTANA PERCHE 1
ATTUALITÀ

Uccise e fece a pezzi Carol Maltesi, Davide Fontana condannato all’ergastolo: «Agì con premeditazione e crudeltà»

Di Redazione
CAROL MALTESI SENTENZA DAVIDE FONTANA PERCHE 1
ATTUALITÀ

Maltesi uccisa e fatta a pezzi, i giudici ammettono il killer ad un programma di giustizia riparativa. Il padre: «Allibito»

Di Redazione
CAROL MALTESI SENTENZA DAVIDE FONTANA PERCHE 1
ATTUALITÀ

Aggressione in carcere per l’assassino di Carol Maltesi: ferito alla testa e trasferito in un altro istituto

Di Redazione
eva generosi pornostar carol maltesi davide fontana
ATTUALITÀ

La creator di OnlyFans Eva Generosi: «Dopo l’omicidio di Carol Maltesi il killer mi ha contattato. Forse voleva uccidermi»

Di Redazione