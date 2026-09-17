Grillo torna all’attacco di Conte, la stoccata a Pulp Podcast: «Il M5S? Di progressista ha solo la paralisi mentale»

Il fondatore del Movimento 5 Stelle nell’anticipazione di Pulp Podcast con Fedez e Mr. Marra: «Oggi il M5s è in mano ad un reverendo che sussurra ai cavilli». E sul futuro avverte: «Andiamo verso un caos straordinario»

«Il Movimento è un’altra cosa, è in mano al reverendo Jones, l’uomo che sussurrava ai cavilli». Beppe Grillo torna ad attaccare Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle nell’anticipazione della puntata di Pulp Podcast, il format di Fedez e Mr. Marra, che sarà pubblicata lunedì 21 settembre alle ore 13. Al nuovo corso dei Cinque Stelle riserva una delle sue battute: «Di progressista ha solo la paralisi della mente… progressiva».

Grillo: «Andiamo verso un caos straordinario»

Nell’anticipazione Grillo allarga il discorso al futuro: «Andiamo in un caos straordinario». Il fondatore del Movimento dice di sentirsi «postumo di me stesso da vivo», sostenendo che molte delle questioni di cui parlava vent’anni fa debbano ancora manifestarsi pienamente.

L’intervista arriva nel pieno della nuova frattura tra Grillo e il partito guidato da Conte. Nei giorni scorsi il comico genovese aveva modificato il proprio stato WhatsApp pubblicando un simbolo con la scritta «Movimento Zero Stelle», nuova provocazione nei confronti della sua ex creatura. Sullo sfondo rimane anche il contenzioso giudiziario avviato da Grillo sulla titolarità del nome e del simbolo del M5S.

Le voci su un nuovo partito di Grillo

Il ritorno pubblico del fondatore ha alimentato anche le indiscrezioni su una sua possibile nuova iniziativa politica. Secondo alcune ricostruzioni, tra i fedelissimi di Grillo sarebbe stata discussa l’ipotesi di una lista autonoma collocata a sinistra dell’attuale campo progressista. Al momento, però, non c’è stato alcun annuncio ufficiale. Il 16 settembre lo stesso profilo di Pulp Podcast ha smentito che durante l’intervista Grillo abbia annunciato la nascita di un proprio partito.