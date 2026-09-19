Russia, la candidata alle elezioni scomparsa torna in video: «Ma è stata costretta»

Yulia Kuznetsova non aveva dato notizie di sé dalla sera del 17 settembre. Poi ha pubblicato un video in cui affermava di stare bene

La candidata pacifista russa Yulia Kuznetsova è scomparsa per due giorni. Poi è tornata a farsi vedere con un video. Ma i compagni di partito pensano che sia stata costretta a registrarlo. Kuznetsova, candidata alla Duma di Stato per il distretto di Babushkinsky a Mosca, non aveva dato notizie di sé dalla sera del 17 settembre. Poi ha pubblicato un video in cui affermava di stare bene. Ma RusNews, il sito che lo ha pubblicato, ha scritto che «le persone vicine a Kuznetsova sono certi che il video sia stato registrato sotto costrizione».

Il ritorno della candidata scomparsa

La notizia è riportata da Radio Liberty e da altri media. Kuznetsova, ex membro dello staff di Boris Nadezhdin, si candida con il Partito dei Verdi, che ha slogan contro la guerra. Ha ricevuto l’appoggio del cosiddetto progetto Voto Intelligente, un’iniziativa guidata dagli alleati di Alexei Navalny. «Ieri ho avuto una conversazione piuttosto difficile, dopo la quale mio marito ha dovuto fornirmi assistenza psicologica e medica. Ora sto bene e tornerò presto a casa. Grazie mille a tutti per la vostra preoccupazione», ha detto nel video.

La denuncia

I collaboratori di Kuznetsova avevano precedentemente affermato che lei e suo marito potevano essere stati arrestati. Ma la polizia sostiene che Kuznetsova sia stata «ritrovata» e stia «bene». La sera del 17 settembre Kuznetsova aveva smesso di farsi sentire dopo un incontro con gli elettori a Sokolniki. Quella stessa sera è stata presentata una denuncia di scomparsa alla polizia. La persona che ha sporto denuncia è stata convocata in commissariato nel pomeriggio del 18 settembre. Lì è stata informata che Kuznetsova e suo marito, scomparso con lei, erano stati ritrovati.

Una scomparsa inscenata?

L’agente di polizia si è rifiutato di rivelare la loro esatta ubicazione o il motivo per cui i loro telefoni risultavano irraggiungibili, ma ha mostrato una fotografia della coppia scattata in un luogo sconosciuto. Il blogger Kirill Shulika, citando Vyacheslav Kozlov, capo della Commissione Sicurezza della Camera Civica, ha scritto che Kuznetsova «si trova in una casa vacanze vicino a Mytishchi con il marito. Non riveliamo il nome perché si tratta di informazioni riservate; la Kuznetsova non ci ha autorizzato a divulgarlo», ha aggiunto Shulika, insinuando che Kuznetsova abbia inscenato la sua scomparsa.