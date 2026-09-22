Disastro per lo show degli youtuber Ninna e Matti, i genitori dei fan: «Dovete vergognarvi». Cos’è successo all’evento

Lo spettacolo è stato interrotto per motivi di sicurezza. Dopo le scuse, gli influencer sono stati attaccati sui social

Lo spettacolo organizzato dagli influencer Ninna e Matti a Roma doveva essere un momento di festa per centinaia di bambini. Ma a show iniziato la folla è diventata sempre più grande e ingestibile con i fan schiacciati contro le transenne e i genitori che spingevano per far entrare i figli al centro commerciale Euroma2, dove si stava tenendo l’evento. Lo spettacolo è stato così interrotto a metà pomeriggio per motivi di sicurezza, senza che si tenesse il Meet & Greet e senza una spiegazione immediata da parte degli youtuber. Del caso ne parla l’edizione romana di Repubblica.

I problemi di sicurezza che hanno interrotto l’evento

Ninna e Matti, influencer che vantano 2,6 milioni di followers su Youtube, avevano organizzato per domenica 20 settembre uno show nel centro commerciale Euroma2. I biglietti gratuiti erano andati sold out fin dal primo annuncio e i più piccoli attendevano con gioia il momento, tant’è che molti di loro si erano già messi in fila alle 9 del mattino. Inizialmente non c’era stato nessun problema e lo show era partito come previsto. In poco tempo, però, alcuni genitori hanno cercato di far assistere i propri figli allo spettacolo, nonostante non avessero il biglietto. La folla è diventata sempre più grande e i bambini nelle prime file sono stati spinti contro le transenne. La sicurezza è stata così costretta a interrompere lo show per motivi di sicurezza e anche il Meet & Greet, previsto per il post show, è stato annullato.

Sui social i genitori contro i due influencer

I presenti non hanno accettato la fine dell’evento e soprattutto il fatto che Ninna e Martti non siano intervenuti per incontrare comunque i fan. «Vi dovete vergognare per essere andati via senza alcuna spiegazione. – denuncia una mamma sotto i post Instagram dei due youtuber – C’erano bambini in fila dalle 9 di mattina schiacciati da genitori maleducati che sono rimasti in prima fila calpestando e coprendo bambini piccoli che ci tenevano ad essere lì a guardarvi. E voi siete andati via». E in poco tempo i commenti di critica sull’evento si sono moltiplicati. «Oggi al centro Euroma2 non avete avuto nessun rispetto per bambini che stavano in fila. Vi dovete vergognare». Ancora: «Ho dovuto portare via mia figlia che piangeva», «Un vero disastro oggi». I genitori si sono scagliati anche contro il centro commerciale per «l’evento senza un minimo di organizzazione».

Il centro commerciale risponde: «Solo il meet & greet annullato»

Le prime scuse sono arrivate proprio da Euroma2. «A seguito del mancato rispetto delle modalità di accesso previste per il Meet & Greet di Ninna e Matti, si è reso necessario interrompere anticipatamente l’evento» hanno subito spiegato i gestori ai presenti. Poi il centro commerciale ha diffuso una nota in cui ha precisato che «lo spettacolo si è svolto regolarmente ed è stato portato a termine, tra l’entusiasmo dei bambini e delle famiglie. Come testimoniano i numerosi video pubblicati dai partecipanti». La sospensione, infatti, ha riguardato solo il Meet & Greet, dedicato alle fotografie con gli artisti. Ed è stata necessaria di fronte alle difficoltà di gestione della folla, che aumentava sempre di più perché anche bambini senza biglietto cercavano di entrare.

«Contestiamo la ricostruzione secondo cui alcuni bambini sarebbero stati schiacciati contro le transenne. Ribadiamo che non si sono verificati feriti, contusi, nemmeno lievi, né danni a persone o cose» ha dichiarato la direzione di Euroma2. «Comprendiamo la delusione dei bambini e di chi aveva atteso l’incontro. Fermare un’attività tanto desiderata è una decisione difficile, ma la sicurezza deve guidare ogni nostra scelta. – si legge ancora nella nota – La priorità di Euroma2 è sempre stata e sempre sarà l’incolumità di ogni singolo visitatore, con particolare attenzione ai bambini, alle persone anziane e alle persone con disabilità».

Per gli youtuber «la sicurezza prima di tutto»

Poi anche Ninna e Matti sono intervenuti sul fatto con un storia Instagram il giorno successivo. «Ciao falsacchiotti, volevamo dirvi che siamo dispiaciutissimi per l’interruzione dell’evento di ieri… abbiamo cantato tutti insieme le nostre canzoni ed è stato davvero emozionante, ma durante il momento delle foto insieme si sono create delle situazioni che hanno messo a rischio la sicurezza e l’incolumità di adulti e bambini» scrivono sui social. Aggiungendo anche che «la sicurezza del centro commerciale prima e le forze dell’ordine prontamente intervenute successivamente, hanno deciso per l’interruzione dell’evento».

Gli youtuber hanno anche precisato che loro erano lì per passare un bel pomeriggio con i fan, ma la sicurezza è sempre centrale nei eventi. «Aspettavamo questo evento da tanto tempo, dover andare via in quel modo è stato frustrante anche per noi ve lo assicuriamo». E ancora: «Sono 5 anni che adoriamo esibirci, cantare le canzoni, incontrarvi, abbracciarvi e ricevere i vostri regali, ma riconosciamo che la sicurezza viene prima di tutto e rispettiamo la scelta di interrompere l’evento per il benessere di tutti. Vi vogliamo bene. Ninna e Matti».