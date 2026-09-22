Preparavano Molotov per testarle nei capannoni: quattro giovani perquisiti a Pesaro – Il video

I Carabinieri hanno sequestrato tablet, computer e telefoni usati dagli indagati. Ora in corso gli accertamenti per capire la natura del collettivo

Quattro giovani sono stati sottoposti a perquisizioni e sequestri perché fabbricavano Molotov. Le indagini della Procura di Pesaro hanno accertato che dallo scorso febbraio i quattro ragazzi, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, avrebbero «realizzato diverse bottiglie incendiarie del tipo “Molotov’. La cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all’interno di un capannone industriale in stato di abbandono. Causando plurimi eventi di combustione e deflagrazione» come riportato dall’Ansa.

Sequestrati tablet, computer e telefoni

Dopo una «costante attività di monitoraggio del territorio nonché dei siti d’area e profili social collegati», la Procura è riuscita a risalire ai quattro giovani. Sono così intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, con l’ausilio dei comandi competenti per territorio, che hanno sequestrato tablet, computer e telefoni usati dagli indagati e che saranno sottoposti ad analisi. Durante le perquisizioni è stato anche ritrovato materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari.

Continuano gli accertamenti da parte dei Carabinieri

«Dagli accertamenti sin qui condotti – rilevano i Carabinieri – è emerso che gli indagati, per i quali vige comunque la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti». Nella nota riportata dall’Ansa viene specificato che sono in corso «ulteriori approfondimenti per capire se la condotta descritta possa essere ricondotta a mero atto preparatorio per meglio accreditarsi all’interno della galassia antagonista oppure fosse indice della preparazione di azioni dimostrative nell’ambito di una più ampia strategia».