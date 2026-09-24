Harry prepara un documentario per i 30 anni dalla morte della madre Lady Diana: come ha reagito William

Il duca di Sussex avrebbe già contattato amici e familiari della madre in vista del trentennale della morte. Tra loro anche Charles Spencer, che nel suo ultimo libro ha accusato re Carlo di insensibilità dopo la morte della principessa

Per il trentesimo anniversario della morte di Lady Diana, il 31 agosto 2027, il figlio Harry sarebbe pronto a tornare a parlare di sua madre. Il duca di Sussex starebbe valutando un documentario e avrebbe già contattato amici e familiari della principessa per coinvolgerli nel progetto.

Il documentario di Harry su Lady Diana

Il lavoro non è stato ancora annunciato ufficialmente e sarebbe in una fase preliminare. Secondo la rivista People, il documentario sarebbe in cima alle iniziative valutate da Harry per ricordare Diana nel trentennale della morte. Il principe avrebbe già iniziato a sondare la disponibilità delle persone più vicine a Lady D. La produzione sarebbe sviluppata attraverso Archewell Productions, la società fondata da Harry e Meghan Markle, che ha con Netflix un accordo di «first look», che dà alla piattaforma il diritto di valutare per prima i suoi progetti.

La reazione di William al progetto di Harry

William non ha commentato direttamente le indiscrezioni, ma il corrispondente reale del Mirror Russell Myers ha sostenuto che il principe del Galles sarebbe «assolutamente furioso» («absolutely furious») per l’iniziativa del fratello. In occasione del ventesimo anniversario della morte della madre, William e Harry parteciparono insieme al documentario Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. In quell’occasione William disse che non avrebbero più parlato di lei in modo così aperto e pubblico.

Charles Spencer e le accuse a re Carlo

Tra le persone contattate da Harry ci sarebbe anche lo zio Charles Spencer, che ha appena pubblicato Canto del cigno. Diana, mia sorella. Nel libro, il conte ha raccontato di aver ricevuto diverse richieste per partecipare a documentari dedicati alla principessa, compresa quella arrivata da un nipote. Nelle sue memorie, il fratello di Diana ha inoltre accusato re Carlo di insensibilità nei giorni successivi alla morte della principessa, ricostruzioni alle quali Buckingham Palace ha scelto di replicare pubblicamente. Il progetto di Harry arriva quindi mentre il racconto degli ultimi anni di Diana è già tornato al centro delle tensioni tra gli Spencer e Buckingham Palace. E potrebbe essere un nuovo terreno di scontro tra i due figli della principessa.