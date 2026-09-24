Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaUcraina
ESTERIReferendumRussiaSvizzeraVladimir Putin

La Svizzera al voto per irrigidire la sua neutralità: cosa prevede il referendum e cosa c’entra la Russia

24 Settembre 2026 - 22:53 Michela De Marchi Giusto
I cittadini svizzeri al voto domenica 27 settembre
I cittadini svizzeri al voto domenica 27 settembre
Il governo e il 60% dei cittadini si sono detti pronti a bocciare la proposta
Google Preferred Site

La neutralità armata della Svizzera potrebbe andare incontro a cambiamenti con il referendum di domenica 27 settembre. I cittadini voteranno una proposta per modificare la Costituzione, irrigidendo la tradizionale neutralità dello Stato. Il dibattito è stato riaperto con la guerra della Russia all’Ucraina e la possibile vittoria del “no” potrebbe allontanare il Paese dal principio cardine di non intervento nei conflitti esteri.

Cosa voteranno gli svizzeri

Il referendum chiede di inserire nella Costituzione elvetica la neutralità «armata e perpetua» del Paese, la cui non belligeranza è riconosciuta a livello internazionale dal 1815. Di conseguenza, se vincesse il “sì” la Svizzera non potrebbe stringere legami con la Nato o qualsiasi alleanza militare. Sarebbe possibile solo se il Paese fosse attaccato. Secondo il governo, il provvedimento ridurrebbe in modo spropositato il margine di manovra della Svizzera in un momento in cui è richiesta la collaborazione internazionale. «La neutralità è sempre stata applicata con un certo margine di flessibilità» ha ribadito il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, come riporta Euronews.

La posizione del governo e dei cittadini

Inizialmente la proposta non aveva schierato gli svizzeri da una parte netta, infatti i primi sondaggi facevano pensare a un voto incerto. Ora però sembra che il popolo abbia preso una decisione e, stando alle rilevazioni, oltre il 60% sarebbe propenso a respingere l’iniziativa. Il governo ha precisato che «neutralità non significa indifferenza» e che «non distoglierà lo sguardo quando vediamo violazioni delle stesse regole internazionali che ci permettono di vivere in pace». I maggiori partiti politici si sono schierati contro l’iniziativa. L’unica eccezione è il Partito Popolare svizzero che si è detto fin da subito favorevole alla proposta.

Ti potrebbe interessare

Perché la Russia è coinvolta nel voto

«Negli ultimi anni ci siamo persi, assumendo posizioni molto dure contro la Russia. E al contrario, posizioni estremamente deboli nei confronti di Israele. – ha dichiarato l’ex diplomatico svizzero Jean-Daniel Ruch all’agenzia AFP – Questa è un’occasione per ristabilire la credibilità della nostra neutralità». E proprio al centro del voto c’è la Russia. In questi quattro anni e mezzo di guerra all’Ucraina, la Svizzera ha aderito alle sanzioni dell’Unione Europea ed era stata accusata da Mosca di abbandonare la sua neutralità. Ora invece il referendum, definito da molti “filorusso”, è lodato dal presidente Vladimir Putin.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Pezeshkian e l’attacco all’Onu con le foto dei bambini iraniani uccisi dalle bombe Usa: gli americani escono. L’invito a Putin da Trump per il G20 – La diretta

2.

La Nobel Oleksandra Matviichuk contro Francesca Albanese: «Stop armi a Kiev? Non ci sarà pace, ma stupri e torture» – Il video

3.

Zelensky all’Onu: «Putin va fermato, con lui soldati di 47 Paesi: non fatevi trascinare. Perché serve subito la pace». E cita il piano militare con l’Italia – Il video

4.

Trump e la promessa a Zelensky: «Troveremo una soluzione». Le minacce all’Onu: «Accordo o annienterò l’Iran. Cuba è fallita». E i delegati escono – La diretta

5.

Lo schiaffo di Melania a Donald: mentre lui caccia le tv dalla Casa Bianca, lei invita la Cnn al suo evento all’Onu

leggi anche
ritorno-nucleare-italia-ddl
SOSTENIBILITÀ

Torna il nucleare in Italia, cosa prevede la nuova legge su reattori e scorie. Meloni esulta: «Così bollette più stabili»

Di Gianluca Brambilla
ESTERI

L’Ue alla prova dell’allargamento. I Paesi candidati, le regole, i timori e le «idee innovative» – La guida

Di Simone Disegni
Montenegro Ue
ESTERI

Il Montenegro diventerà il 28esimo Paese membro Ue? Le riforme, i negoziati e i nodi da sciogliere

Di Simone Disegni