Blocca la Milano-Meda per un videoclip, espulso il trapper Bratan. Piantedosi: «Imbarcato sul primo volo diretto nel suo Paese» – Il video

La vicenda risale al 18 settembre. Il legale del cantante annuncia ricorso al Tar: «È solo una bravata»

Aveva bloccato la Milano-Meda per girare un video musicale. Il trapper 351 Bratan, nome d’arte di Nicolae Novacenco, è stato espulso dall’Italia e rimpatriato in Moldavia. A darne notizia è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, su X. «In considerazione della sua pericolosità sociale, gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo Paese di origine», si legge nel post del ministro.

Rimpatriato il trapper “Bratan”: aveva bloccato la Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato, mettendo in grave pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi di diversi profili social, hanno permesso di… pic.twitter.com/QaML5nuAto — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) September 27, 2026

La ricostruzione

La vicenda risale al 18 settembre, quando un gruppo di motociclisti si fermò sulla Milano-Meda, in zona Affori, durante l’ora di punta. Le immagini pubblicate sui social mostrano Bratan insieme al rapper Omar Ramo mentre si esibisce sulla carreggiata, con una lunga coda di automobili alle sue spalle. Per consentire le riprese del video, il traffico venne di fatto bloccato per alcuni minuti. Sul posto intervennero le Volanti della Questura intorno alle 19.40, ma a quell’ora il gruppo si era già allontanato. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi di diversi profili social, fa sapere ancora Piantedosi, hanno poi permesso di identificarlo come il motociclista alla guida del gruppo che aveva paralizzato la circolazione.

Il legale del trapper: «Una bravata»

L’avvocato di Bratan, Matteo Politano, ha contestato la misura e annunciato ricorso al Tar. Il provvedimento – secondo il legale – sarebbe sproporzionato rispetto a quello che definisce una «bravata» e sarebbe stato adottato sull’onda dell’esposizione mediatica della vicenda.

Foto copertina: X/MATTEO PIANTEDOSI | Il trapper 351 Bratan è stato espulso dall’Italia e rimpatriato in Moldavia, 27 settembre