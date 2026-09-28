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Soffoca la madre 85enne e pianifica il futuro del fratello disabile prima dell’arresto: tragedia a Pellezzano. «Non riuscivo più ad assisterli»

28 Settembre 2026 - 15:08 Michela De Marchi Giusto
L'omicidio è avvenuto a Pellezzano
L'omicidio è avvenuto a Pellezzano
L'uomo ha dato l'allarme ai carabinieri, è ora accusato di omicidio aggravato. Aveva pianificato il funerale dell'anziana e messo da parte i soldi per una rsa per il fratello
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Non sopportava più la situazione famigliare e ha deciso di uccidere la madre 85enne soffocandola. Poi è sceso in strada e ha dato l’allarme ai carabinieri, confessando l’omicidio. Il fatto è avvenuto a Pellezzano, in provincia di Salerno, e ora l’uomo, 53enne, è in stato di fermo ed è accusato di omicidio aggravato.

L’omicidio già organizzato

La vittima è Maria Barone di 85 anni che viveva con i due figli, uno dei quali disabile. Proprio questa condizione avrebbe spinto il 53enne a togliere la vita all’anziana: come ha affermato ai carabinieri, non sopportava più le giornate passate ad assistere lei e il fratello.

Sono al vaglio degli investigatori ulteriori elementi. Secondo quanto emerse, il 53enne aveva già organizzato il funerale della madre e sistemato in una casa di comunità il fratello disabile. Inoltre, consapevole di finire il carcere, aveva già messo da parte il denaro necessario a garantirne l’assistenza. Queste circostanze potrebbero indicare una premeditazione e che la Procura valuta ai fini dell’aggravante contestata.

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Il dolore del comune di Pellezzano

La morte di Maria Barone ha lasciato senza parole l’intera comunità di Pellezzano «sconvolti da una tragedia immane, siamo attoniti e profondamente addolorati» ha detto il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, come riporta il Corriere della Sera. Il primo cittadino ha parlato di «circostanze drammatiche» e di «una ferita dolorosissima non solo per la famiglia coinvolta», inoltre ha «immediatamente attivato i servizi sociali, per garantire il necessario supporto alle persone coinvolte e affrontare le conseguenze di questo dramma che ha colpito l’intera comunità».

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