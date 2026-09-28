Soffoca la madre 85enne e pianifica il futuro del fratello disabile prima dell’arresto: tragedia a Pellezzano. «Non riuscivo più ad assisterli»

L'uomo ha dato l'allarme ai carabinieri, è ora accusato di omicidio aggravato. Aveva pianificato il funerale dell'anziana e messo da parte i soldi per una rsa per il fratello

Non sopportava più la situazione famigliare e ha deciso di uccidere la madre 85enne soffocandola. Poi è sceso in strada e ha dato l’allarme ai carabinieri, confessando l’omicidio. Il fatto è avvenuto a Pellezzano, in provincia di Salerno, e ora l’uomo, 53enne, è in stato di fermo ed è accusato di omicidio aggravato.

L’omicidio già organizzato

La vittima è Maria Barone di 85 anni che viveva con i due figli, uno dei quali disabile. Proprio questa condizione avrebbe spinto il 53enne a togliere la vita all’anziana: come ha affermato ai carabinieri, non sopportava più le giornate passate ad assistere lei e il fratello.

Sono al vaglio degli investigatori ulteriori elementi. Secondo quanto emerse, il 53enne aveva già organizzato il funerale della madre e sistemato in una casa di comunità il fratello disabile. Inoltre, consapevole di finire il carcere, aveva già messo da parte il denaro necessario a garantirne l’assistenza. Queste circostanze potrebbero indicare una premeditazione e che la Procura valuta ai fini dell’aggravante contestata.

Il dolore del comune di Pellezzano

La morte di Maria Barone ha lasciato senza parole l’intera comunità di Pellezzano «sconvolti da una tragedia immane, siamo attoniti e profondamente addolorati» ha detto il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, come riporta il Corriere della Sera. Il primo cittadino ha parlato di «circostanze drammatiche» e di «una ferita dolorosissima non solo per la famiglia coinvolta», inoltre ha «immediatamente attivato i servizi sociali, per garantire il necessario supporto alle persone coinvolte e affrontare le conseguenze di questo dramma che ha colpito l’intera comunità».