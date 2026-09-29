Silvia Sardone superwoman contro i maranza di Milano: il filmato IA della Lega su TikTok – Il video

In versione cartone animato, la vicesegretaria del Carroccio cammina per Milano stanando i pericoli della città

Per lanciare la propria candidata alla guida di Milano, la Lega punta su un video realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui Silvia Sardone si trasforma in un’eroina pronta a sconfiggere i mali della città.

Nel filmato, pubblicato sull’account TikTok ufficiale del partito, l’eurodeputata appare in versione cartoon con caschetto biondo e completo verde scuro mentre cammina davanti al Duomo. Sotto, in giallo, compare la scritta «Silvia pensaci tu». Nelle vie del centro, la vicesegretaria del Carroccio incrocia tre ragazzi in tuta che la fissano in cagnesco. Per la Lega, quelli sono i maranza di Milano, circondati da bombolette spray con cui hanno firmato sul muro «maranza squad». A quel punto Sardone cambia look e si trasforma in una “superwoman” con tanto di mantello verde. Grazie ai suoi superpoteri, la vicesegretaria sconfigge i maranza e i criminali della città con mosse da cartone animato e onde energetiche in stile Dragon Ball. Una volta neutralizzato ogni pericolo, si lancia in volo nel cielo alla ricerca di nuove minacce da stanare.

Su Tiktok il video poco apprezzato

Per la Lega il video era un modo per promuovere la candidatura di Sardone nelle prossime elezioni sindacali. Ma su Tiktok l’iniziativa non è stata accolta nello stesso modo. «No raga, questi hanno in mano il nostro futuro, stiamo messi malissimo» commenta una ragazza. Le fanno eco altri utenti: «Basta tiktok per oggi» e «Non ci credo, che livello di bassezza!». Qualcuno ha poi preferito buttarla sull’ironia, prendendo un frame della Sardone a fumetti e scrivendo: «Silvia questa gonna penso che Tajani non la approverebbe».