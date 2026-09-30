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Covid, i contagi sono in aumento: i dati sui casi in Lombardia. Quali sono le nuove varianti scoperte dopo la pandemia

30 Settembre 2026 - 12:42 Alba Romano
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Tra 7 e 13 settembre in Lombardia ci sono stati 74 nuovi casi di Covid. La catena iniziata con Alpha, Delta e Omicron è arrivata alla variante XFG
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L’emergenza Covid è finita da anni, ma il monitoraggio non si è mai fermato, segnando nell’ultimo periodo un aumento dei contagi. L’ultimo bollettino dell’Iss segnala 74 nuovi casi in Lombardia nella settimana compresa tra il 7 e il 13 settembre. Più della metà dei 128 casi complessivamente registrati in Italia nello stesso periodo. La catena iniziata con Alpha, Delta e Omicron è arrivata alla variante XFG, che appartiene alla grande discendenza di JN.1, ed è il prodotto della ricombinazione fra linee evolutive derivate da quella famiglia. È la coda latente della pandemia tre anni dopo la fine dell’emergenza. Per quanto riguarda i sintomi, i disturbi restano simili a quelli delle precedenti forme di Omicron: febbre, tosse, mal di gola, stanchezza e congestione nasale.

Figliuolo: «In futuro altre pandemie»

«In futuro ci saranno altre pandemie. Penso, per esempio, all’antimicrobico-resistenza e alle zoonosi, con il possibile salto di specie. Di certo, a livello nazionale ed europeo, non si può pensare di rinunciare a un’autonomia e a una strategia per la produzione di dispositivi e farmaci. Prima della pandemia si è ritenuto che alcune aree del mondo potessero occuparsi della produzione, mentre altre si dedicavano al design. Oggi vediamo come i costi della logistica siano aumentati e come questa dipendenza possa farci rimanere indietro. A livello europeo è quindi necessario trovare un equilibrio tra la disponibilità delle materie prime e la capacità di riconvertire, quando necessario, l’apparato industriale». Lo ha dichiarato il generale Francesco Figliuolo rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso dell’audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Sars-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica.

Foto copertina: ANSA / CIRO FUSCO | Persone in fila nell’ Hub vaccinale anti covid della Mostra d’oltremare di Napoli per l’inoculazione delle dosi, Napoli, 10 novembre 2021

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