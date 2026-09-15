Morì dopo aver contratto il Covid in ospedale, la famiglia risarcita con 300mila euro: «Gestione del paziente inadeguata»

Il Tribunale di Campobasso ha riconosciuto «gravi inefficienze organizzative» nella gestione dell’emergenza e carenze nell’assistenza al paziente. A giugno un’altra condanna per un contagio avvenuto durante un ricovero

Ha contratto il Covid mentre era ricoverato ed è morto dopo il contagio. La famiglia viene risarcita con oltre 300 mila euro. Per il Tribunale di Campobasso, il contagio sarebbe avvenuto in ospedale e anche l’assistenza ricevuta dopo la positività sarebbe stata inadeguata. L’Azienda sanitaria regionale del Molise è stata ritenuta responsabile della morte dell’uomo, residente in provincia di Campobasso. La sentenza è stata emessa dal giudice Elisa Ferrazzoli.

Il contagio e i monitoraggi clinici mancati

A rendere nota la decisione è stato l’avvocato Enzo Iacovino, che assiste i familiari ed è da anni legale del Comitato dei familiari delle vittime molisane della pandemia. «Il contagio da Covid avvenne in ospedale», ha spiegato il legale. Secondo quanto riferito da Iacovino, sono state accertate «gravi inefficienze organizzative» nella gestione dell’emergenza pandemica, ritenute collegate al contagio e alla successiva morte del paziente.

La responsabilità individuata dal giudice, però, non si ferma alla diffusione del virus all’interno della struttura. La sentenza ha accertato anche carenze nella gestione del paziente dopo il contagio, in particolare per l’omissione dei monitoraggi clinici ritenuti necessari.

Il precedente di giugno al Cardarelli di Campobasso

Non è la prima volta nel 2026 che l’Asrem viene condannata per la morte di un paziente contagiato durante un ricovero. A giugno il Tribunale di Campobasso aveva disposto un risarcimento di circa 200 mila euro ai tre figli di una donna di 91 anni, ricoverata il 26 dicembre 2020 al Cardarelli di Campobasso per una flebite.

Al momento dell’ingresso era negativa al Covid, ma dopo pochi giorni contrasse la malattia tra le corsie. Le sue condizioni peggiorarono fino alla morte, avvenuta l’11 gennaio. Secondo i legali della famiglia, la sentenza aveva riconosciuto carenze nell’assistenza e ritardi nelle cure che avrebbero contribuito al decesso.