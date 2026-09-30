La foto della bambina ferita a Gaza sfruttata dai complottisti QAnon

Nessuna fonte medica collega quei lividi a degli abusi durante riti satanici

Circola un’immagine che accosta quattro foto di bambini con lividi intorno agli occhi sotto la scritta «Panda Eyes». Nei post che la condividono, un testo ringrazia i soldati «in prima linea» contro i mostri dei tunnel e si chiude con lo slogan QAnon WWG1WGA. Di fatto, la foto più grande non mostra una vittima di abusi né una bambina liberata da fantomatici tunnel, ma una bambina palestinese ferita nei bombardamenti di Gaza del 2014.

Da dove arriva la foto della bambina

Le immagini della bambina con gli ematomi e di quella guarita un anno dopo provengono da un filmato intitolato «Children of Gaza», girato a Gaza e pubblicato online nel 2015 per Channel 4, come ricostruito da Lead Stories e dal sito francese Debunkers. La bambina era stata ferita in un bombardamento e la sua storia è stata riportata anche da Aljazeera nel 2018.

Cosa sono davvero gli “occhi da panda”

La narrazione degli “occhi da panda” è legata alle teorie del complotto QAnon, i quali sostengono che siano un segno nei bambini abusati dai pedofili durante fantomatici “riti satanici della cabala”.

Il riferimento ai tunnel rimanda al filone QAnon dei presunti bambini tenuti in basi sotterranee. In casi analoghi non sono emerse prove, come mostra il fact-checking di USA Today sul presunto caso del Mammoth Cave National Park.

In realtà, in medicina l’espressione indica l’ecchimosi periorbitale, detta anche «raccoon eyes». È un segno che compare spesso dopo una frattura della base cranica o un trauma alla testa, e in rari casi può accompagnare alcuni tumori.

Conclusioni

Di fatto, le narrazioni complottiste QAnon fanno uso di immagini decontestualizzate, come quelle dei bambini feriti a Gaza, per provare le proprie teorie e sostenere le storie su fantomatici riti satanici.

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