La falsa storia dei piloti non vaccinati per il WEF, smentita dalla stessa fonte

Dietro la bufala c'è un noto sito di notizie false, il quale ha attribuito frasi mai dette al rappresentante di un gruppo di piloti americano

Circola un video con una didascalia secondo cui ai piloti vaccinati contro il Covid-19 sarebbe stato vietato trasportare i membri del World Economic Forum (WEF) a Davos, per «rischi per la sicurezza». La storia gira dal gennaio 2023 e nasce da un articolo pubblicato il 15 gennaio di quell’anno dal sito NewsPunch. La fonte della narrazione sarebbe Josh Yoder, presentato come “direttore del gruppo statunitense di piloti Freedom Flyers”, il quale ha negato di aver mai collegato il WEF alla richiesta di piloti non vaccinati.

Cosa afferma la didascalia e chi sarebbe la fonte

Il video riprende una testimonianza da parte di Josh Yoder, accompagnato dalla seguente didascalia: «Ai piloti “vaccinati” contro il COSO-19 sarebbe stato vietato trasportare i membri del World Economic Forum a causa dei rischi per la sicurezza che avrebbero rappresentato… sarebbero stati trasportati esclusivamente da piloti non “vaccinati”… Il resto dei milioni di voli di linea, invece, sarebbe stato effettuato da piloti obbligati a “vaccinarsi” completamente… Josh Yoder, direttore del gruppo statunitense di piloti Freedom Flyers».

Da dove nasce la storia e cosa ha detto davvero Yoder

L’origine è un’intervista a Alan Dana, ex pilota della compagnia Jetstar, andata online nel luglio 2022 nel programma «Maria Zeee Uncensored», come ricostruisce Logically Facts. Dana riferiva di seconda mano che Yoder, presidente di US Freedom Flyers, un gruppo contrario all’obbligo vaccinale per i piloti, riceveva chiamate da imprenditori ricchi e aziende che volevano equipaggi non vaccinati sui loro jet aziendali. Come spiega PolitiFact, in quel racconto non compaiono né Davos né il WEF.

Il collegamento è stato aggiunto dopo, il 15 gennaio 2023, da NewsPunch, sito noto per la diffusione di notizie false. Secondo la narrazione, Klaus Schwab avrebbe vietato ai piloti vaccinati di trasportare i membri del forum. Lo stesso giorno, Yoder ha risposto su Twitter (oggi X) che «Non ho mai detto che il WEF/Davos abbia contattato qualcuno in cerca di piloti non vaccinati».

Il WEF non ha vietato i piloti vaccinati e la fonte lo esclude

Il WEF ha respinto la notizia. Interpellato da Full Fact, ha definito falsa l’affermazione, mentre a USA Today ha detto di non aver posto restrizioni legate al vaccino sui piloti. Oltre a questo, di fatto, la persona indicata come fonte della storia l’ha smentita.

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