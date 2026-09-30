Questo video non mostra un «sindaco musulmano africano di sinistra» mentre provoca disordini in Francia

Le sequenze più lunghe diffuse il 29 settembre mostrano il sindaco Bally Bagayoko mentre sposta il bidone infuocato lontano dai cancelli

Circola un video con la didascalia «Caos in Francia» che mostra Bally Bagayoko, sindaco di Saint-Denis, accanto a un bidone in fiamme davanti a un liceo bloccato dagli studenti. Secondo la narrazione, viene accusato di provocare disordini con i manifestanti, aggiungendo commenti sulla sua origine e sulla sua religione. Il video risulta tagliato, omettendo il reale contesto e la reale azione compiuta dal sindaco.

Cosa mostra il video che circola sui social

Il video viene accompagnato dalla seguente didascalia: «Caos in Francia. Dopo la diffusione di immagini che riprendono il sindaco musulmano africano di sinistra di Saint-Denis Bally Bagayoko mentre provoca disordini con i manifestanti. Primo sindaco musulmano di un luogo con più di 100 mila abitanti in Francia. Questo è l’arricchimento culturale dei nuovi francesi».

I fatti risalgono a lunedì 28 settembre 2026, durante il blocco di alcuni licei di Saint-Denis. Il sindaco si era recato sul posto per sostenere la mobilitazione degli studenti. Nel video diventato virale, come lo descrive franceinfo, Bagayoko si scosta da un bidone in fiamme mentre i ragazzi scandiscono il suo nome davanti ai cancelli del liceo Bartholdi.

Cosa mostrano le riprese più lunghe davanti al liceo

Il 29 settembre L’Humanité e Libération hanno diffuso sequenze più complete, mostrando come il sindaco afferra il bidone già in fiamme e lo trascina lontano dalla recinzione della scuola. Di fatto, la clip che circola con la didascalia sui «disordini» taglia proprio il gesto che cambia il senso della scena. Inoltre, secondo la ricostruzione dei fatti, il sindaco applaude poi i vigili del fuoco arrivati a spegnere le fiamme.

Poco dopo, Bagayoko viene ripreso mentre cerca di aiutare due studenti a spegnere l’incendio con un estintore, poi raggiunti da un vigile del fuoco che completa l’opera.

Bagayoko ha negato di aver acceso o incoraggiato il fuoco e ha detto di aver cercato di spegnerlo e di garantire la sicurezza dei giovani presenti. Anche i colleghi di TF1 hanno dedicato una verifica alla domanda se il sindaco abbia dato fuoco ai bidoni davanti a un liceo, riportando le testimonianze raccolte da AFP da alcuni studenti. Tra queste c’è quella di Lamine, 16 anni, il quale sostiene che «alcuni ragazzi hanno iniziato ad appiccare incendi» e che il sindaco avrebbe cercato di calmare gli animi: «Ci ha detto: ‘Smettetela di appiccare incendi’».

Conclusioni

Il video del sindaco di Saint-Denis accanto a un bidone in fiamme risulta tagliato, suggerendo un coinvolgimento nei disordini, mentre le riprese più lunghe lo mostrano mentre allontana il bidone dalla recinzione del liceo. La scena non prova un’azione dolosa da parte del sindaco, contrariamente alla narrazione online.

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