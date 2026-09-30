La NATO non ha diffuso un video promozionale per una guerra imminente contro la Russia

La clip è stata pubblicata nel 2024 e non ha nulla a che vedere con le attuali tensioni geopolitiche tra Mosca e l'Alleanza

Circolano post che condividono un video con la didascalia «La NATO ha appena pubblicato questo nuovo clip promozionale – per sostenere tutta l’altra Propaganda di Guerra attualmente diffusa alle masse, mentre l’Europa si prepara alla guerra con la Russia». Il filmato non è nuovo e non risulta realizzato come minaccia contro Mosca, ma viene spacciato come tale in un periodo di tensione tra Russia e NATO.

Il video e la narrazione virale

Il video viene condiviso con la seguente didascalia:

Il testo corrisponde a quello pubblicato dall’account X “Concerned Citizen” il 21 settembre 2026, ottenendo oltre un milione di visualizzazioni.

Il video è di luglio 2024

Il video stato realizzato per l’anniversario dell’Alleanza e la NATO lo ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali il 7 luglio 2024, in vista del vertice di Washington del 9 e 11 luglio e per festeggiare i 75 anni dell’Alleanza.

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