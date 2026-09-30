La NATO non ha diffuso un video promozionale per una guerra imminente contro la Russia
Circolano post che condividono un video con la didascalia «La NATO ha appena pubblicato questo nuovo clip promozionale – per sostenere tutta l’altra Propaganda di Guerra attualmente diffusa alle masse, mentre l’Europa si prepara alla guerra con la Russia». Il filmato non è nuovo e non risulta realizzato come minaccia contro Mosca, ma viene spacciato come tale in un periodo di tensione tra Russia e NATO.
Il video e la narrazione virale
Il video viene condiviso con la seguente didascalia:
La NATO ha appena pubblicato questo nuovo clip promozionale – per sostenere tutta l’altra Propaganda di Guerra attualmente diffusa alle masse, mentre l’Europa si prepara alla guerra con la Russia. Nota come non ci sia neanche un briciolo di ‘Diversità’ da vedere ovunque, qualsiasi pubblicità ne è piena ma qui colorati non ci sono Perché? I Globalisti dello Stato Profondo sono interessati solo a mandare Europei Bianchi Cristiani alla loro inevitabile Morte.
Il testo corrisponde a quello pubblicato dall’account X “Concerned Citizen” il 21 settembre 2026, ottenendo oltre un milione di visualizzazioni.
Il video è di luglio 2024
Il video stato realizzato per l’anniversario dell’Alleanza e la NATO lo ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali il 7 luglio 2024, in vista del vertice di Washington del 9 e 11 luglio e per festeggiare i 75 anni dell’Alleanza.
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