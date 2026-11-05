Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
ECONOMIA & LAVOROCorte di CassazioneIrpefSardegna

Le mance dei clienti? Vanno tassate come lo stipendio. La Cassazione dà torto al portiere di un hotel in Costa Smeralda

05 Novembre 2026 - 19:43 Francesca Milano
reception di un hotel
Il caso di un dipendente di un albergo finito nel mirino del Fisco per le somme incassate tra il 2005 e il 2008. I giudici: «Non conta che i soldi arrivino direttamente dai clienti»
Google Preferred Site

Le mance lasciate dai clienti di un albergo ai dipendenti sono redditi da lavoro e, come tali devono essere tassate. E questo vale anche quando vengono consegnate direttamente nelle mani del lavoratore, senza passare dal datore di lavoro. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso di un capo portiere di un hotel di lusso in Costa Smeralda finito nel mirino dell’agenzia delle Entrate per alcune somme ricevute dai clienti. Con un’ordinanza pubblicata il 4 novembre 2026, i giudici della Cassazione hanno quindi confermato che le mance rientrano tra i redditi soggetti a imposizione fiscale.

Gli accertamenti del Fisco sulle mance ricevute in quattro anni

La storia risale a quasi vent’anni fa. Tra il 2005 e il 2008, un uomo assunto capo portiere in un hotel della Costa Smeralda aveva ricevuto delle mance dai clienti. Secondo l’agenzia delle Entrate, queste cifre dovevano essere dichiarate e assoggettate all’Irpef, esattamente come lo stipendio. Il Fisco aveva notificato al lavoratore quattro avvisi di accertamento, uno per ciascuna annualità, ma l’uomo li aveva contestati sostenendo che quelle somme non potessero essere considerate una componente della sua retribuzione.

A quel punto era arrivato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sassari, che aveva respinto i ricorsi. Anche in secondo grado, davanti alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, il portiere aveva avuto torto. Secondo i giudici, infatti, le mance erano «in intimo collegamento con il lavoro svolto», perché era proprio il rapporto di lavoro con l’albergo a permettere al portiere di riceverle. Di conseguenza, dovevano essere considerate parte del reddito imponibile.

Ti potrebbe interessare

La difesa: «I soldi arrivavano dai clienti, non dall’albergo»

Il dipendente non si era arreso e aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che le mance non venivano pagate dall’albergo, ma direttamente dai clienti, senza alcun intervento del datore di lavoro. Secondo la difesa «le mance vengono riscosse direttamente da soggetti terzi, senza alcuna relazione con il datore di lavoro il quale non determina, non riscuote e non interferisce sugli importi», si legge nell’ordinanza. La Cassazione ha però chiarito che on conta chi materialmente consegna il denaro, ma il motivo per cui il lavoratore lo riceve.

Perché secondo la Cassazione le mance devono essere tassate

Nell’ordinanza n. 28419/2026 la Suprema Corte chiarisce infatti che le somme ricevute in relazione all’attività lavorativa rientrano nella nozione di reddito da lavoro dipendente, anche quando provengono da persone diverse dal datore di lavoro. La Cassazione spiega inoltre che sono imponibili anche le somme «non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento». Il fatto che il denaro venga lasciato spontaneamente dai clienti, dunque, non basta a escluderne la tassazione.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Fa causa a Gianluca Vacchi per le ferie mai pagate in 15 anni, ma i giudici propongono che a pagare sia lui: come può finire il processo dell’ex factotum

2.

Bollo auto, Giorgetti stima 55 milioni di extra costi per i «furbetti» che intesteranno le auto ai figli. Nuovo sconto per le famiglie numerose

3.

Buste paga, le 10 novità della Legge di Bilancio

4.

Leonardo Maria Del Vecchio, in pegno le azioni LMDV Media per un finanziamento Bpm di 50 milioni

5.

Il ministro Zangrillo e gli hacker «che ci servono, ma sapete il più sfigato quanto prende?». Tatuaggi e orecchini: come se li immagina

leggi anche

Manda l’operaio a lavorare su una scala non ancorata senza averlo istruito, lui cade e muore: condannata la datrice di lavoro

operaio muore per caduta dalla scala
ECONOMIA & LAVORO
Di Francesca Milano

L’ex Ilva si deve spegnere, la Cassazione dà ragione al tribunale di Milano: confermato lo stop dell’area a caldo. Cosa succede adesso

ex ilva taranto corte d'appello
ECONOMIA & LAVORO
Di Giovanni Ruggiero

La siepe sporge di 15 centimetri sul marciapiede: arrivano dodici multe da 180 euro a tutti i proprietari del condominio

Polizia a Milano per una denuncia di estorsione
ATTUALITÀ
Di Marco Fedeli