Midterm, Trump non si arrende: «Elezioni truccate». E sull’Iran minaccia: «Forse sarò costretto a distruggerlo»

All'indomani dell'esito negativo per i repubblicani alle elezioni di metà mandato, il presidente Usa torna ad attaccare la regolarità del voto, senza però specificare a quali seggi si riferisca.

All’indomani dell’esito negativo per i repubblicani alle elezioni di Midterm, Donald Trump torna ad alimentare lo scontro politico e istituzionale, contestando apertamente la regolarità delle consultazioni e alzando contemporaneamente i toni dello scontro geopolitico con Teheran. Parlando con i giornalisti all’interno dello Studio Ovale, l’ex presidente ha ripreso la retorica della frode elettorale: «Le nostre elezioni sono così truccate, non avete idea», ha scandito ai cronisti presenti, omettendo tuttavia di indicare a quali seggi, collegi o specifici appuntamenti elettorali facesse riferimento.

L’avvertimento su Teheran: «Decisione a breve»

Nel medesimo punto stampa, Trump ha poi virato sul dossier mediorientale con parole di estrema durezza nei confronti della Repubblica Islamica: «Adesso prenderemo una decisione. Dobbiamo decidere se completare l’opera, in modo che non accada mai più. Preferirei non distruggere il resto del Paese, se possibile, ma forse sarò costretto a farlo. Lo saprete molto presto».