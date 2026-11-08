Scontro tra due treni in Egitto, i vagoni capovolti e i soccorsi tra le lamiere: 7 morti e 122 feriti – Il video

La collisione tra due treni nei pressi di Giza, a sud del Cairo. Inviate 72 ambulanze per i soccorsi: il bilancio del disastro

Due treni si sono scontrati domenica in Egitto vicino a Giza, a sud del Cairo. Lo schianto ha causato il deragliamento di diversi vagoni. Secondo il ministero della Salute egiziano il bilancio è di almeno 7 morti e 122 feriti. Stand ao quanto fin qui ricostruito dalle autorità ferroviarie, un treno diretto da Giza a Fayoum ha urtato la parte posteriore di un altro convoglio che viaggiava dal Cairo ad Assuan. Dai primi riscontro non risulterebbero esserci turisti stranieri tra i morti, neppure italiani. Le salme delle vittime sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, che indaga sull’incidente.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

Dopo l’urto, avvenuto vicino all’incrocio di Gerza, poco a sud del Cairo, uno dei treni è deragliato e 4 vagoni sono usciti dai binari coricandosi su un lato. Sul posto si sono recate 72 ambulanze e alcune persone sono state soccorse da mezzi privati. Le forze di polizia hanno istituito un perimetro di sicurezza sul luogo dell’incidente per agevolare le operazioni di soccorso e il trasferimento dei feriti verso gli ospedali più vicini, subito messi in stato d’allerta. Un team di inquirenti è stato subito inviato sul posto per effettuare un sopralluogo, far luce sulle circostanze dell’incidente, valutare i danni e determinare l’esatto bilancio delle vittime. Intanto l’Autorità di vigilanza finanziaria egiziana ha annunciato la decisione di elevare, in via eccezionale, l’indennizzo per le vittime dell’incidente da 30mila a 50mila sterline egiziane (da 500 a 830 euro circa), e di accelerarne il più possibile le modalità di erogazione.