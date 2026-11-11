Baby Gang, l’amico imputato cambia versione sulle armi: «Me le dava lui…». Il sospetto della vendetta sul trapper

Mevljan Hetem accusa il trapper di essere un canale per procurarsi le armi. I legali contestano le sue dichiarazioni: «Voleva un sostegno economico che non ha ricevuto»

«Mi sono rivolto a Baby perché sapevo che ne disponeva», ha affermato Mevljan Hetem, uno degli imputati nel processo che vede coinvolto anche il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib. Dopo l’arresto, Hetem ha cambiato versione e indicato il cantante come una persona a cui rivolgersi per procurarsi delle armi. Dichiarazioni che la difesa del cantante considera «menzogne», dettate dal risentimento per un aiuto economico che il 25enne non gli avrebbe dato.

La vicenda è emersa durante l’udienza di martedì 10 novembre davanti al gup di Lecco Salvatore Catalano, dove Baby Gang è imputato con rito abbreviato insieme all’amico e collega Simba La Rue per porto abusivo di armi e ricettazione. Al centro del processo c’è un fucile mitragliatore, sequestrato nel 2024, che sarebbe comparso in due videoclip musicali.

Le accuse di Hetem: le due pistole e il fucile mitragliatore

Mevljan Hetem era stato arrestato nel febbraio 2025 dai carabinieri di Lecco, che lo avevano trovato in possesso di due pistole rubate e 22 dosi di cocaina. Una delle armi era stata utilizzata anche nella sparatoria avvenuta nel luglio 2022 nella zona di corso Como a Milano per cui Baby Gang, che vi aveva partecipato, era stato condannato in via definitiva.

Inizialmente Hetem si era avvalso della facoltà di non rispondere. Poi ha cambiato versione. Le dichiarazioni emerse durante il processo risalgono al maggio 2026, quando il giovane e suo padre, dopo essere stati fermati, hanno accusato il trapper durante gli interrogatori. In particolare, Hetem avrebbe modificato il proprio racconto su due pistole, sostenendo di averle «richieste» al cantante perché sapeva che disponeva di armi. Avrebbe inoltre attribuito il fucile mitragliatore al «gruppo Npt», a cui apparteneva il trapper.

La difesa: «Voleva che Baby Gang gli pagasse l’avvocato»

L’avvocato Niccolò Vecchioni, che difende Baby Gang, contesta il racconto di Hetem. Secondo il legale, dietro il cambio di versione ci sarebbe un’«attesa delusa di sostegno economico da parte del Mouhib». Nella memoria difensiva si legge che, mentre era in carcere, Hetem avrebbe chiesto ai familiari di contattare Baby Gang. Ha poi raccontato che il trapper gli aveva promesso di pagare l’avvocato e le spese legali e che avrebbe dovuto «coprirlo». Un aiuto che, secondo la difesa, non sarebbe mai arrivato.Per Vecchioni, Hetem avrebbe quindi cambiato racconto per risentimento. Il legale parla di un interesse personale «alimentato dal risentimento per un sostegno atteso e negato, che deve essere considerato nell’esame del successivo mutamento del racconto».

Il fucile nei videoclip

La difesa contesta anche le accuse sul fucile mitragliatore apparso nei videoclip. Secondo i legali, a gestire l’arma erano gli Hetem, che decidevano dove custodirla, a chi affidarla e come recuperarla. A sostegno di questa versione ci sarebbero le dichiarazioni di un altro indagato e alcune chat risalenti all’epoca dei fatti. Quanto all’apparizione in video del fucile, per la difesa la sua presenza non basta a dimostrare che Baby Gang e Simba La Rue lo abbiano detenuto, portato con sé o ricettato. I legali hanno quindi chiesto l’assoluzione di entrambi. La pm Chiara Stoppioni ha invece chiesto una condanna a due anni e quattro mesi per Baby Gang e a un anno e otto mesi per Simba La Rue. La sentenza è attesa per gennaio 2027.

La richiesta di assoluzione

Il 13 novembre, intanto, il Tribunale del Riesame di Milano discuterà la richiesta di concedere a Baby Gang, in carcere da marzo, i domiciliari in una comunità terapeutica con braccialetto elettronico. La difesa ha motivato la richiesta con un «disturbo psichiatrico» e l’«abuso di stupefacenti». Nell’ultima udienza si è parlato anche delle presunte percosse subite dal trapper in carcere. Baby Gang ha raccontato al suo avvocato di essere stato picchiato nel penitenziario di Busto Arsizio dagli agenti. Il giudice ha chiesto di acquisire una relazione medica del carcere.