«Io e Marina? Non scendiamo in politica», Pier Silvio Berlusconi frena le voci. L’idea su Fabio Fazio: «Mi piace»

La promessa dell'ad di Mediaset in un incontro con la stampa a Cologno Monzese sul suo futuro e quello della presidente di Mondadori. L'AI personalizzata dell'azienda e cosa pensa sulle voci dei nuovi possibili arrivi, compreso il conduttore di Che tempo che fa

«Né io né Marina intendiamo scendere in politica». Pier Silvio Berlusconi esclude un impegno diretto suo e della sorella in Forza Italia. Ma questo non significa che la famiglia intenda disinteressarsi del partito fondato dal padre. «Condividiamo l’interesse a mantenere vivo ciò che mio padre ha creato e c’è un interesse da imprenditori, perché crediamo nei valori che mio padre ha sempre predicato», ha spiegato l’amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope durante un incontro con la stampa nella sede Mediaset di Cologno Monzese, mercoledì 11 novembre.

Berlusconi ha parlato anche del ruolo della sorella Marina, spesso indicata come possibile protagonista del futuro di Forza Italia. «Marina è stata messa al centro di ciò che avviene in Fi ma ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l’interesse di Forza Italia», ha precisato. Il partito, ha aggiunto, è «uno dei più grandi lasciti» del padre e «può ancora avere un futuro». E sui rapporti con la sorella non lascia spazio a dubbi: «Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta».

La nuova organizzazione di Mediaset e le 430 assunzioni

Non solo politica. L’amministratore delegato di Mfe ha fatto il punto sulla crescita internazionale del gruppo, presente in Italia, Spagna e Germania. Un cambiamento che sta richiedendo più lavoro del previsto. «È veramente tosta, sapevamo sarebbe stato complicato passare da azienda nazionale a multinazionale, ma è tosta, abbiamo messo una marcia incredibile», ha ammesso. A luglio il gruppo ha rivisto la propria organizzazione, accorpando alcune attività a livello europeo e dando maggiore spazio alle risorse interne. Soprattutto ai giovani. È questo, secondo Berlusconi, uno dei criteri che hanno guidato le nuove scelte del management. Intanto, nei primi mesi del 2026, Mediaset ha assunto 430 persone a tempo indeterminato, come ha spiegato Marcello Galli, nuovo direttore delle Risorse Umane.

Fabio Fazio a Mediaset? La risposta di Pier Silvio Berlusconi

Per quanto riguarda i nuovi volti tb, nessuna trattativa in corso con Fabio Fazio. Ma Pier Silvio Berlusconi non nasconde la stima per il conduttore di Che tempo che fa, con il contratto in scadenza. «Ho una stima vera per Fazio, mi piace come professionista e persona, Fazio è Fazio ma non ci sono dialoghi in corso», ha risposto. E ha aggiunto, scherzando: «L’ultima volta abbiamo parlato di cioccolato». Secondo Berlusconi, difficilmente il canale Nove rinuncerà al conduttore. «Non se lo lasceranno scappare facilmente», ha osservato, ricordando il successo di uno dei pochi programmi arrivati dalla televisione generalista capaci di conquistare anche quel pubblico. Per Enrico Mentana, invece, le porte di Mediaset restano aperte: «Qui è il benvenuto», ha detto Berlusconi jr. «Ho grande stima personale e grande affetto per Enrico, lui sa che in Mediaset le porte sono sempre aperte».

La Coppa Italia e gli incassi delle Atp Finals senza Sinner

Mediaset vorrebbe tornare a trasmettere la Coppa Italia. Ma non a qualsiasi prezzo. «Ci piacerebbe riaverla, ci sarà l’asta a breve, ma non so se la riavremo», ha detto Berlusconi. La partecipazione dipenderà dai costi dei diritti e dalla possibilità di recuperare l’investimento attraverso la pubblicità. Soddisfazione, invece, per le Atp Finals di Torino. L’assenza di Jannik Sinner non sembra aver compromesso i risultati commerciali della manifestazione. «Mi spiace molto per l’assenza di Sinner, ma da un punto di vista commerciale siamo iper soddisfatti», ha spiegato Berlusconi. Secondo l’amministratore delegato di Mfe, i ricavi pubblicitari stanno superando le previsioni. «Quando mi hanno portato i dati non potevo crederci».

Mia, la nuova intelligenza artificiale di Mediaset

A Cologno Monzese è stata presentata anche Mia, il nuovo agente di intelligenza artificiale di Mediaset. «Non sono umana ma per fortuna lavoro con chi lo è, perché avere i migliori tool AI non basta, bisogna suonare insieme in sintonia», dice la voce della piattaforma in un video mostrato ai giornalisti. Mia sarà messa a disposizione di tutti i dipendenti del gruppo, in Italia, Spagna e Germania, attraverso una piattaforma aziendale protetta. Potrà essere utilizzata in diversi processi, compresi quelli che riguardano i contenuti televisivi. Non nella fase di ideazione, ha precisato Galli, ma in quelle successive, per esempio per adattare i prodotti a nuovi formati e raggiungere il pubblico dei social network.

I conti di Mfe e le accuse ai giganti del digitale

Nei primi nove mesi del 2026 Mfe ha registrato un risultato operativo di 110 milioni di euro, al netto di alcune voci straordinarie. Il solo settore dell’intrattenimento ha raggiunto i 122 milioni, mentre entro la fine dell’anno il gruppo prevede di risparmiare oltre 300 milioni grazie alle sinergie tra le diverse società. I conti completi saranno pubblicati la prossima settimana.

Ma Berlusconi non nasconde le difficoltà di un mercato pubblicitario in cui le grandi piattaforme digitali continuano ad avere un peso enorme. «Ci troviamo in un mercato abbastanza assurdo», ha detto, sostenendo che l’85-90% della pubblicità digitale sia nelle mani di pochi giganti globali. «È una battaglia davvero difficile, valoriale ed etica. Questi signori riescono a vendere un click come una visualizzazione pubblicitaria ma così non è», ha attaccato. Sui risultati di Mediaset, invece, il giudizio resta positivo: «Siamo molto soddisfatti dei risultati tv e digital in Italia».