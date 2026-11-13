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Milano, lo sciopero Atm non ferma i trasporti. Ma il sindacato: «Il 50% dei mezzi è rientrato nei depositi»

13 Novembre 2026 - 13:25 Antonia Verderosa
Lo sciopero dei mezzi di trasporti del 13 novembre non ferma Milano secondo l'Atm
Metropolitane aperte e bus, tram e filobus in servizio nonostante l'agitazione. Al Cobas contesta la comunicazione dell'azienda e si aspetta una maggiore partecipazione in serata: «Questa volta lo sciopero è stato meno sentito, ma il malessere resta»
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I tram attraversano piazza Duomo, gli autobus si fermano alle pensiline per far salire i passeggeri, i tornelli della metropolitana continuano a girare. Milano si muove come ogni venerdì mattina. Chi oggi è uscito di casa per andare al lavoro potrebbe non essersi nemmeno accorto dello sciopero dei trasporti di 24 ore. Il diciassettesimo proclamato dal sindacato Al Cobas, a cui ha aderito anche Confial Trasporti. Dalle 8.45 il servizio avrebbe potuto subire interruzioni, ma Atm comunica che tutte le linee della metropolitana sono aperte e che autobus, tram e filobus circolano regolarmente. Una versione contestata dal sindacato: «Non è vero che il servizio è del tutto regolare. Una parte dei mezzi è rientrata nei depositi».

La versione del sindacato: «Attesa in serata maggiore affluenza»

«Non è vero che il servizio è del tutto regolare, perché una parte dei mezzi è rientrata nei depositi», spiega a Open Luigi Battipaglia, un rappresentante di Al Cobas. Secondo una stima effettuata dal sindacato contattando i lavoratori dei diversi depositi, nella mattinata sarebbe rientrato circa il 50% dei mezzi di superficie. Una percentuale che, precisa il sindacalista, riguarda il servizio e non il numero di dipendenti che hanno aderito alla protesta. Sulle metropolitane, invece, anche Battipaglia conferma che il servizio è rimasto regolare. «L’ultimo sciopero è stato più sentito, questa volta un po’ meno, ma ciò non significa che il malessere non ci sia», precisa. «Il mattino è sempre così, per la sera ci aspettiamo un’adesione più alta», aggiunge il sindacalista.

Perché i lavoratori scioperano

A pesare, soprattutto, sono gli stipendi. «Non si può più andare avanti. Vivere a Milano con uno stipendio fermo da anni, senza aumenti, non è più possibile», denuncia Battipaglia. La richiesta è di «150 euro netti fissi di aumento subito», una misura che, secondo il sindacato, permetterebbe di interrompere le agitazioni. «Siamo arrivati a 17 scioperi ma il Comune e Atm non ci ascoltano».

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Affitti, bollette, mutui e beni di prima necessità continuano ad aumentare, mentre le retribuzioni, sostiene Al Cobas nel volantino diffuso per il 13 novembre, non tengono il passo. I lavoratori lamentano, poi, turni troppo pesanti, carenza di personale, difficoltà nell’ottenere ferie e riposi e carichi di lavoro sempre maggiori. Chiedono nuove assunzioni, più sicurezza, condizioni igieniche adeguate e orari che consentano di conciliare il lavoro con la vita privata. Per oggi sono stati organizzati anche due presìdi: uno davanti al deposito Sarca di Milano, alle 9.30, e l’altro davanti al deposito Net di Monza, alle 15. Una mobilitazione che, ricorda Battipaglia, va avanti dal 2022.

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