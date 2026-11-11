Spagna: primo sciopero generale dopo 14 anni. Centomila in piazza a Madrid, guerriglia urbana a Barcellona – Il video

Gravi disagi ai trasporti: cancellati quasi un quarto dei treni ad alta velocità AVE, un decimo di quelli pendolari e oltre 280 voli

La Spagna si è fermata per il primo sciopero generale dopo 14 anni, con mobilitazioni di massa in tutto il Paese incentrate sulla crisi abitativa, il carovita e la richiesta di aumenti salariali. La giornata ha fatto registrare forti disagi ai trasporti e tensioni sul piano dell’ordine pubblico, culminate in almeno 61 fermi su scala nazionale e violenti scontri nel cuore di Barcellona.

Piazze piene a Madrid e guerra di cifre sull’adesione

A Madrid la protesta ha radunato circa 120.000 persone secondo la delegazione governativa. Il corteo ha sfilato al ritmo di slogan contro la speculazione immobiliare e a sostegno del diritto alla casa, prima di essere disperso dalle forze dell’ordine intorno alle 21:00. Pesanti le ripercussioni sulla mobilità: cancellato il 24% dei treni ad alta velocità AVE, soppresso il 10% delle corse pendolari e lasciati a terra oltre 280 voli di linea.

Barcellona: vetrine sfondate, roghi e dieci arresti

Nel capoluogo catalano il pomeriggio ha visto due cortei: una manifestazione principale lungo il Passeig de Gràcia fino a Plaça de Catalunya (55.000 presenze per la Guardia Urbana, 400.000 per i promotori) e un corteo alternativo con circa 10.000 partecipanti conclusosi in Via Laietana. I cortei si sono svolti pacificamente, ma alla conclusione della marcia principale è scattata la guerriglia urbana nella coda del corteo, all’incrocio tra Passeig de Gràcia e Gran Via. Gruppi di giovani incappucciati hanno rimosso le barriere protettive e mandato in frantumi le vetrine di grandi catene commerciali (tra cui H&M); appiccato un rogo all’ingresso dell’Apple Store di Plaça de Catalunya ed eretto barricate dando alle fiamme cassonetti della spazzatura, biciclette, recinzioni e arredi urbani. Il bilancio nel capoluogo catalano è di dieci arresti complessivi operati dalla polizia catalana (otto per gli scontri finali e due avvenuti in precedenza per incendi e violenze a pubblico ufficiale), con le forze di sicurezza rimaste schierate nel centro cittadino.