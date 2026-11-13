Revisione auto più cara dal 2027? L’ipotesi di un aumento a 90 euro e cosa cambia per gli automobilisti

Il governo ha accolto un ordine del giorno per aggiornare le tariffe, ferme dal 2021. Si valuta anche un adeguamento automatico all’inflazione ogni tre anni, ma importi e tempi dell’eventuale rincaro non sono ancora stati stabiliti

Il bollo dell’auto è stato abolito, ma fare la revisione dell’auto potrebbe diventare più caro. Dopo cinque anni senza aumenti, il governo ha riaperto la strada a un aggiornamento delle tariffe, che potrebbe portare il costo del controllo periodico dagli attuali 79 euro a circa 90 euro. La novità è emersa alla Camera, durante l’esame del decreto carburanti, attraverso un ordine del giorno presentato dalla deputata di Fratelli d’Italia Gaetana Russo. Il provvedimento è stato poi approvato definitivamente dal Senato l’11 novembre. Il testo votato non prevede automaticamente l’aumento del prezzo della revisione: si tratta di un impegno che il governo assume e che dovrà poi tradursi in un provvedimento ad hoc.

L’aumento del 15% proposto e poi cancellato

La prima versione dell’ordine del giorno chiedeva al governo di completare l’iter per aumentare del 15% la tariffa delle revisioni dei veicoli leggeri. Una percentuale precisa, che avrebbe comportato un rincaro per gli automobilisti. Durante la discussione parlamentare, però, il governo ha chiesto di modificare il testo, eliminando il riferimento all’aumento del 15 per cento. La nuova formulazione impegna l’esecutivo a perfezionare l’iter del decreto interministeriale necessario per adeguare le tariffe, valutando anche l’opportunità di introdurre un meccanismo automatico di rivalutazione ogni tre anni, sulla base degli aumenti dei prezzi al consumo calcolati dall’Istat.

Quanto costa oggi la revisione e da dove arrivano i 90 euro

Ad oggi la revisione effettuata in un centro privato autorizzato costa circa 79 euro. L’importo di riferimento di 79,02 euro comprende 54,95 euro di tariffa base, 12,09 euro di Iva, 10,20 euro di diritti della motorizzazione e 1,78 euro di commissione per il pagamento. Quest’ultima voce può variare in base al servizio utilizzato. L’ultimo aumento risale al 1° novembre 2021, quando la tariffa base passò da 45 a 54,95 euro, con un incremento di oltre il 22 per cento.

L’ipotesi di un aumento a circa 90 euro non nasce da una tariffa già approvata, ma da una proposta parlamentare del 2025: durante l’esame del decreto Milleproroghe, i senatori di Forza Italia Roberto Rosso e Daniela Ternullo avevano presentato un emendamento che prevedeva un incremento di 9,18 euro della tariffa base, passando dagli attuali 54,95 a 64,13 euro. La proposta non è però entrata nel testo definitivo della legge. Se quell’aumento venisse applicato, aggiungendo Iva, diritti della motorizzazione e commissioni di pagamento, il costo complessivo della revisione arriverebbe ai circa 90 euro, riportati da Quattroruote.

Il decreto fermo al ministero dell’Economia

Che il governo stia lavorando a un aggiornamento delle tariffe risulta anche da una risposta ufficiale fornita dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Camera il 16 giugno 2026, in seguito a un’interrogazione della stessa Gaetana Russo. Im quella occasione il ministero aveva spiegato di aver predisposto uno schema di decreto che comprendeva anche l’adeguamento delle tariffe della motorizzazione, incluse quelle relative alle operazioni di revisione e controllo tecnico dei veicoli. Il documento era stato trasmesso al ministero dell’Economia il 30 aprile 2026 per ottenere il necessario concerto.

A chiedere un intervento è soprattutto la categoria dei centri di controllo: secondo CNA Meccatronici, in Italia operano oltre 9mila officine autorizzate che effettuano ogni anno verifiche tecniche su oltre 16 milioni di veicoli. L’associazione sostiene che negli ultimi cinque anni i prezzi siano cresciuti complessivamente di circa il 20%, mentre i costi energetici per le imprese sarebbero aumentati di oltre il 50% tra il 2021 e il 2025.

Chi dovrà fare la revisione nel 2027

In attesa di conoscere le nuove tariffe, non cambiano le scadenze previste dal Codice della strada: per le auto la prima revisione è obbligatoria quattro anni dopo l’immatricolazione, entro la fine del mese corrispondente. Le successive devono essere effettuate ogni due anni. Nel 2027, quindi, saranno chiamate alla prima revisione le auto immatricolate nel 2023, mentre dovranno ripetere il controllo quelle con ultima revisione effettuata nel 2025, secondo le rispettive scadenze.