Transizione di genere, a Roma crescono le richieste tra gli adolescenti. Il Gemelli: «Slot sempre pieni, la maggior parte ha 15-16 anni»

I dati dell'ambulatorio dedicato del Policlinico capitolino fotografano un'impennata delle prenotazioni per i primi colloqui a partire da quest'estate. La psichiatra Gianna Autullo: «Non ci occupiamo di chirurgia o farmaci, accompagniamo i ragazzi verso una scelta consapevole»

A Roma e nel Lazio continuano a salire le richieste di supporto legate all’identità e alla transizione di genere, soprattutto tra i giovanissimi. A certificare il trend sono i numeri registrati dall’ambulatorio dedicato del Policlinico Gemelli, inaugurato nell’aprile 2024 e diretto da Federico Tonioni, che confermano quanto già emerso in precedenza al Saifip (Servizio per l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica) dell’ospedale San Camillo-Forlanini, passato dai 20 accessi del 2018 ai 114 del 2022, quasi otto su dieci provenienti dalla regione.

La svolta al Gemelli si è verificata negli ultimi mesi: «Nei primi tredici mesi effettivi di assistenza nel nostro centro gli accessi erano stati 50. Considerato che per quanto riguarda le prime visite abbiamo la disponibilità di 2 o 3 slot alla settimana, fino alla fine dello scorso anno queste disponibilità non venivano riempite», spiega Gianna Autullo, psichiatra e psicoterapeuta dell’ambulatorio. «A volte è capitato che ci fosse anche una sola prenotazione. A volte che non ce ne fosse nessuna. Invece negli ultimi mesi, da questa estate direi, gli slot sono sempre pieni».

Un percorso psicologico prima di ogni scelta medica

A differenza di altre strutture ospedaliere, l’unità del Policlinico romano non interviene sul piano clinico o farmacologico, ma lavora esclusivamente sull’ascolto e sull’orientamento. «Il nostro ambulatorio non si occupa della transizione in sé a livello chirurgico, né ha un obiettivo farmacologico, ma offre supporto psicologico a chi vuole intraprendere questo percorso, a quei ragazzi che si guardano dentro e che sono in una fase di pensiero intermedia per compiere poi una scelta più consapevole possibile e solida nel tempo. Perché, che si tratti di fermarsi o di andare avanti, la scelta non sia conflittuale dopo», chiarisce Autullo. Solo in un secondo momento, chi sceglie di proseguire l’iter viene indirizzato verso centri attrezzati anche per l’eventuale percorso medico-chirurgico, come lo stesso San Camillo, così da garantire una presa in carico completa.

L’identikit dei pazienti

A bussare alle porte dell’ambulatorio sono quasi esclusivamente minorenni, per i quali è indispensabile il via libera familiare: «La maggior parte ha 15-16 anni, solo il 30 per cento è maggiorenne e il nostro ambulatorio accoglie persone fino ai 21-22 anni. Ma prima dei 18 non possono accedere alle cure senza il consenso di entrambi i genitori». Una fase della crescita particolarmente esposta, sottolinea la specialista: «Durante l’adolescenza si tende ad azioni che bypassano il pensiero. E si attraversa una fase in cui si fanno i conti con aspetti traumatici della propria infanzia, specie se proprio in questo periodo c’è stato qualcosa di non visto o di non compreso».

Le ragioni dell’aumento

Secondo la psichiatra, dietro l’aumento significativo delle domande non c’è un’unica causa, bensì l’incrocio di più fattori culturali e sociali: «Innanzitutto oggi si avverte di meno lo stigma, chi ha un dubbio o un disagio lo esprime più facilmente. E poi c’è uno sguardo più controllante verso la confusione identitaria tipica di questa età». Un quadro reso ancora più complesso da quella che Autullo definisce «la grande difficoltà di comprendere appieno quella fascia d’età».