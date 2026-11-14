Suicida a 15 anni, i pm indagano sul bullismo. Lo sfogo della madre: «Non voglio vendetta, cerco solo la verità»

La procura ha disposto il sequestro del cellulare della vittima e nei prossimi giorni ascolterà i suoi compagni di classe. Stando alle prime testimonianze, il 15enne - che voleva affrontare un percorso di transizione per diventare uomo - aveva già tentato di togliersi la vita

«Non voglio vendetta, cerco solo la verità. Mio figlio era vittima di bullismo. Spero che la sua morte risvegli le coscienze dei ragazzi che l’hanno trattato male». Sono le parole, cariche di dolore, di Izabela, la madre del 15enne che mercoledì si è ucciso gettandosi nel vuoto dall’ultimo piano di un condominio a Roma Nord, dove viveva con la famiglia. Le offese e le umiliazioni da parte dei coetanei sarebbero state legate soprattutto alla sua identità di genere e alla volontà di intraprendere un percorso di transizione. «La sua era una vita complicata, anche per via dei suoi coetanei che tante volte l’hanno offeso o persino minacciato perché voleva diventare un uomo», ha raccontato Izabela al Corriere della Sera.

Gli insulti a scuola e il cambio di classe: il racconto della madre

Le parole dei compagni di classe rivolte al 15enne, secondo il suo ricordo, erano particolarmente dolorose. Veniva insultato, definito «poco di buono» e accusato di avere «principi insani». «Erano spietati», ha aggiunto la madre. La situazione a scuola era diventata progressivamente più difficile, tanto da rendere necessario un cambio di sezione poche settimane prima della tragedia.

Dopo un litigio con una compagna, i rapporti con gli altri studenti sarebbero diventati impossibili e Maicol (nata Viktoria Ludovica) sarebbe stato isolato. «La scuola è sempre stata un problema. Abbiamo dovuto cambiare quartiere per cercarne un’altra», ha spiegato ancora la donna, sottolineando anche come, dopo la morte del figlio, nessuno dei compagni di classe si sia fatto vivo. Diversamente, alcuni genitori degli studenti le «hanno telefonato per manifestare la propria vicinanza».

Il percorso in famiglia e la richiesta di aiuto prima della tragedia

Anche in famiglia il percorso di accettazione dell’identità di genere non sarebbe stato semplice all’inizio, ma entrambi i genitori hanno cercato di sostenerlo nelle sue scelte. Izabela ha raccontato di aver assecondato il desiderio del 15enne di essere chiamata con un nome maschile, al quale teneva particolarmente. «Spesso faccio confusione perché l’ho cresciuta come una donna. Ma “lei” o “lui” per me non fa differenza. È sangue del nostro sangue, dell’amore tra me e mio marito. “Lei” o “lui” finisce per essere un dettaglio. Mia figlia voleva che la chiamassi con un nome maschile. Ci teneva tantissimo».

La donna ha ricordato anche le fragilità psicologiche del figlio, che in passato aveva già tentato il suicidio. Nonostante questo, la ragazza aveva chiesto aiuto e, secondo la madre, sembrava aver ritrovato un equilibrio. «Era un ragazzo che stava crescendo tra tante difficoltà per via delle sue scelte e delle sue emozioni. Sì, aveva tentato il suicidio. Ma aveva chiesto aiuto e ora sembrava aver trovato un equilibrio. Nulla mi ha fatto immaginare che stesse così male. Altrimenti mercoledì non l’avrei lasciato solo a casa», ha raccontato.

L’indagine per istigazione al suicidio e le reazioni politiche

«Una tragedia che ci obbliga a guardare in faccia la realtà. In Italia le persone transgender sono sempre più esposte a stigma e discriminazioni», ha dichiarato Alessandro Zan, europarlamentare e responsabile Diritti del Pd, attribuendo la situazione a un «clima d’odio alimentato anche da scelte politiche». «Per l’attuale garante dell’infanzia i minori transgender non esistono, la ministra alle Pari opportunità ha negato pubblicamente la legittimità delle identità delle persone trans e insieme al ministro alla Salute ha presentato un disegno di legge che introduce nuovi ostacoli ai percorsi di affermazioni di genere», ha specificato Zan, aggiungendo: «Il ministro dell’Istruzione mette limiti al parlare di genere a scuola, fondamentale per l’educazione al rispetto delle identità. Questo è il clima che dobbiamo cambiare». Intanto, la procura di Roma, che indaga per istigazione al suicidio, scrive la Repubblica, ha sequestrato il cellulare della vittima e si prepara ad ascoltare i compagni di classe.

Foto copertina: PEXELS / ALI AHMAD DANESH