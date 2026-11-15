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Dramma sui Colli Euganei, ha un malore durante la passeggiata: padre muore davanti al figlio di 7 anni

15 Novembre 2026 - 20:25 Alba Romano
colli euganei malore
L'uomo, 43 anni, ha accusato un malore sul Monte Ceva. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario intervenuto con l'elisoccorso
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Stava facendo un’escursione sul Monte Ceva, sui Colli Euganei, in compagnia del figlio di appena sette anni, quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Un uomo di 43 anni è morto nel pomeriggio di domenica 15 novembre nel Padovano. A dare l’allarme, intorno alle 14, sono stati alcuni escursionisti che hanno visto l’uomo accasciarsi a terra e perdere conoscenza.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti otto tecnici del Soccorso alpino di Padova e l’équipe sanitaria dell’elisoccorso. I sanitari hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di salvare il 43enne si è rivelato inutile. Al medico non è rimasto che constatarne il decesso.

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