Speronano un’auto e fuggono a piedi, parto d’urgenza per una donna all’ottavo mese: lei e la neonata in rianimazione

Lo schianto ieri sera nel Trevigiano. Nella macchina travolta viaggiavano cinque persone, tra cui una bimba di un anno e un'altra donna incinta. Dalla vettura dei pirati della strada, presa a noleggio, sono usciti tre uomini incappucciati: dentro trovati attrezzi da scasso e una mazzetta

Una serata drammatica sulle strade di Spresiano, nel Trevigiano, dove una donna incinta all’ottavo mese è stata sottoposta a un parto d’urgenza dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente provocato da tre pirati della strada. L’auto su cui viaggiava la famiglia è stata infatti violentemente speronata ieri sera, sabato 14 novembre, a Spresiano, da una vettura i cui occupanti si sono subito dati alla fuga a piedi senza prestare soccorso. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali La Tribuna di Treviso, Il Gazzettino e Corriere del Veneto, a bordo della macchina travolta si trovavano in totale cinque persone: oltre alla donna all’ottavo mese, erano presenti un uomo, una bambina di appena un anno e un’altra donna al terzo mese di gravidanza.

La dinamica dello schianto e la fuga dei responsabili

L’impatto si è verificato intorno alle 18.30 lungo via Gasparotto Vecellio. La vettura della famiglia si era fermata per effettuare una svolta a sinistra quando è stata centrata in pieno e tamponata con estrema violenza da una Nissan Qashqai, finendo fuori strada all’interno di un fossato. I residenti della zona, richiamati dal forte boato e accorsi per lanciare l’allarme, hanno riferito agli inquirenti di aver visto tre persone incappucciate uscire dall’abitacolo della Nissan e scappare a piedi.

L’ipotesi della banda di ladri

I primi accertamenti effettuati dalla polizia stradale hanno permesso di risalire all’origine del mezzo utilizzato dai fuggitivi, risultato preso a noleggio. All’interno dell’abitacolo gli agenti hanno rinvenuto diversi attrezzi da scasso e una mazzetta: un ritrovamento che spinge gli investigatori a privilegiare l’ipotesi di una banda di ladri in azione nella zona.

Come stanno la donna incinta e la neonata

Ben più preoccupante, intanto, il bilancio sul fronte sanitario. Trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in condizioni critiche, la donna all’ottavo mese è stata intubata e i medici hanno proceduto immediatamente a farla partorire: sia la madre sia la figlia si trovano ora ricoverati nel reparto di rianimazione. Hanno fortunatamente riportato conseguenze meno gravi gli altri passeggeri della vettura, compresa la bimba di un anno e la seconda donna incinta, per la quale i sanitari hanno riscontrato soltanto un leggero trauma cranico. Gli uomini della polizia stradale sono ora al lavoro per identificare e rintracciare i tre fuggitivi.