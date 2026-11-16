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«Continue violenze nel tragitto verso la scuola calcio»: arrestato l’allenatore di un 13enne

16 Novembre 2026 - 15:45 Costanza Saporito
Allenatore di calcio arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di un 13enne
L’uomo, 48 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata. Secondo gli inquirenti avrebbe abusato più volte del giovane allievo nei tragitti da e per gli allenamenti. Le indagini erano scattate dopo la denuncia presentata dai genitori
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Avrebbe abusato ripetutamente di un suo allievo, un ragazzino 13enne, durante i tragitti di andata e ritorno dalla scuola calcio. Un uomo di 48 anni, allenatore di una scuola calcio in provincia di Napoli, è stato arrestato oggi, lunedì 16 novembre, dalla Polizia di Stato su decisione del gip. È accusato di violenza sessuale aggravata. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica distrettuale di Napoli, erano scattate dopo la denuncia presentata ad agosto dai genitori del minore.

Le indagini della polizia sugli abusi ai danni del 13enne

Nella ricostruzione degli inquirenti, approfittando del fatto di trovarsi solo in automobile con il 13enne, il mister lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali, consistiti in particolare in reiterati toccamenti alle parti intime. La polizia, nel frattempo, prosegue i suoi accertamenti, mirati a verificare se altri allievi possano aver subito abusi da parte dello stesso allenatore.

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