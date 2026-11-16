Il ritorno di Er Batman: Franco Fiorito dirigente per Vannacci in Ciociaria

Ex consigliere della Pisana, fu arrestato, processato e condannato in via definitiva dalla Cassazione nel 2018. L'inchiesta che lo coinvolse spinse l'allora presidente della Regione Lazio Renata Polverini alle dimissioni

Secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale diffuso nella serata di ieri a firma di Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale del movimento Futuro Nazionale, l’ex capogruppo del Popolo della Libertà alla Regione Lazio Franco Fiorito è stato nominato responsabile per la fase costituente del movimento nella città e nella provincia di Frosinone, su mandato del generale Roberto Vannacci. A parlare della novità è oggi Il Messaggero, in un pezzo a firma di Ernesto Menicucci.

La nomina segna il ritorno sulla scena politica attiva di una figura che ha occupato le cronache nazionali e locali oltre un decennio fa. Originario di Anagni — centro storico della Ciociaria — e noto alle cronache giornalistiche con il soprannome di «er Batman», Fiorito era diventato uno dei volti più noti del Consiglio regionale del Lazio.

Batman, l’ascesa alla Pisana e le dimissioni di Polverini

La sua ascesa politica alla Pisana era avvenuta in un contesto elettorale peculiare: durante la tornata elettorale regionale, la mancata presentazione della lista del Pdl su Roma e provincia — attribuita all’epoca a un ritardo legato al delegato incaricato del deposito presso la Corte d’Appello — aveva spinto l’elettorato a convergere sulla lista civica collegata a Renata Polverini, poi eletta presidente della Regione. In quell’assetto consiliare, caratterizzato dall’assenza di diversi esponenti storici romani e dalla forte presenza di amministratori radicati nei territori, Fiorito aveva assunto il ruolo di capogruppo del Pdl.

La sua esperienza istituzionale si interruppe bruscamente nel settembre del 2012, quando esplose lo scandalo legato alla gestione dei fondi destinati ai gruppi consiliari della Regione Lazio. Le indagini giudiziarie e le inchieste giornalistiche portarono alla luce un sistema di trasferimenti finanziari verso conti correnti esteri, in particolare in Spagna, accompagnato da un vasto elenco di spese e rimborsi istituzionali finiti al centro del dibattito pubblico — tra cui ricevute per ristoranti, ostriche e champagne — e da accese contrapposizioni interne alla maggioranza che culminarono nelle dimissioni della governatrice Renata Polverini.

Coinvolto nell’inchiesta giudiziaria sui fondi regionali, Franco Fiorito fu arrestato e sottoposto a processo, giungendo nel 2018 a una condanna definitiva da parte della Corte di Cassazione a due anni, undici mesi e quindici giorni di reclusione. A distanza di anni dalla vicenda giudiziaria, il suo nome torna ora nell’organigramma politico di Futuro Nazionale per curare l’organizzazione territoriale in Ciociaria, andando ad aggiungersi al gruppo di adesioni al progetto del generale Vannacci, che lo stesso fondatore ha definito «la sporca dozzina».