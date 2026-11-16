Ultime notizie BolletteLegge di bilancioMicrosoftUcraina
ATTUALITÀAbruzzoErasmusInchiesteIncidentiL'Aquila

L’Aquila, studente in Erasmus cade dalle mura: è grave

16 Novembre 2026 - 10:01 Ettore Ambrosi
studente erasmus caduto laquila
Il 20enne è precipitato nella zona di Santa Maria di Farfa, finendo sulla recinzione di una proprietà privata
Google Preferred Site

Uno studente universitario di 20 anni, all’Aquila per il programma Erasmus, è precipitato dalle mura nella zona di Santa Maria di Farfa, finendo sulla recinzione di una proprietà privata. Un ferro gli si è conficcato nel corpo, impedendogli di liberarsi. Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa citando la stampa locale. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente. È ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La caduta e i soccorsi

L’incidente è avvenuto nei pressi della chiesa, durante un temporale, nella notte tra sabato e domenica. Il ventenne aveva trascorso la serata con alcuni amici. Dopo la caduta, le grida del ragazzo hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti che hanno dato l’allarme. Sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura, i vigili del fuoco e il personale sanitario. I soccorritori hanno dovuto tagliare un elemento della cancellata per consentire il trasferimento del ragazzo in ospedale, senza estrarre sul posto la parte metallica penetrata nel corpo. Restano da accertare le cause della caduta e quanto avvenuto nei momenti precedenti.

Foto copertina da: L’AquilaBlog

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il ristorante La Zanzara restituisce la stella Michelin: «Era un peso, basta cacao sulle cozze». Ma lo staff si ribella e se ne va

2.

Roma, marito non lava i piatti e lei lo massacra di botte con uno scaldino elettrico: arrestata per tentato omicidio

3.

Trento, denuncia il fisioterapista per violenza sessuale. Lui confessa: «L’ho fatto anche con altre pazienti»

4.

Ancona, spunta un pitone dal water di casa: scoppia il caso. Ma è intelligenza artificiale

5.

Insulti omofobi ai bambini e sputi dagli spalti, la follia dei genitori al torneo nel Bergamasco: sospesa la partita

leggi anche

L’ombra della mafia dietro le rapine seriali di Pokémon

carte pokémon furti rapine riciclaggio
ATTUALITÀ
Di Ettore Ambrosi

«La scuola e il lavoro vengono dopo»: così si aiutano i giovani Neet a ripartire

contrasto-fenomeno-neet-fondazione-cariplo
ATTUALITÀ
Di Alessandra Mancini

Chi era la fan di Elisa morta al concerto a Bologna

monica massimi elisa morte concerto
CULTURA & SPETTACOLO
Di Alba Romano