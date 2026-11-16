La stagione dello sci e la neve sempre più cara

Da ottobre si scia a Cervinia. Ma molti impianti si affidano alla neve artificiale. In sette anni due milioni in meno in settimana bianca

Da sabato 24 ottobre già si scia a Cervinia. Nel comprensorio Sky Paradis Cervinia-Breuil. Le partenze dello skilift sono a 1.524 metri sul livello del mare. Gli arrivi si fermano ai 3.900 del piccolo Cervino. Gli impianti aperti sono dieci su sedici, le piste sono 11 su 43. E si attendono 13 centimetri di neve. Così come in due località dell’Alto Adige: dalla domenica di Ognissanti sei piste funzionano anche a Solda, in Val Venosta, e sei piste in Val Senales. Gli altri impianti dovranno affidarsi alla neve sparata.

La neve

Repubblica spiega oggi che la stagione delle temperature miti non è finita. In Val d’Aosta ci sono La Thuile e Courmayeur dove si registrano i primi accumoli di neve. E un aumento dello skipass giornaliero dell’8,7 per cento (75 euro). Sul versante orientale, Madonna di Campiglio, provincia autonoma di Trento, aprirà la settimana prossima. «Stiamo lavorando per attivare la zona più alta», dice al quotidiano Bruno Felicetti, direttore generale Funivie Spa. L’innevamento artificiale sarà pure sulla pista Fis 3-Tre e un nuovo impianto di illuminazione consentirà di sciare in notturna sul Canalone Miramonti.

Gli impianti

A Cortina la pista olimpica Eugenio Monti sarà usata per il taxi bob. Si raggiungono i 120 km orari e costerà 60 euro a persona. E il bob rafting, con un gommone lanciato lungo il budello ghiacciato. Si parte da domenica 29. Nel resto del Veneto, alcuni impianti non apriranno prima di Santo Stefano o addirittura il 2 gennaio. Nel 2026 due milioni di italiani in meno sulla neve rispetto al 2019.